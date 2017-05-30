Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kronik uykusuzluk, beyin fonksiyonlarının bozulmasına neden olabiliyor

Özellikle bitkin olduğunuzda beyin kapasitenizin de eksik olduğunu hissedersiniz. Yeni yapılan bir araştırmaya göre, kronik uykusuzluğun beynin kendi kendini yemesine neden olabileceği düşünülmektedir. Uykusuz olarak yapılan eylemlerde ortaya çıkan hatalar artmaktadır.

İtalya’daki Marche Politeknik Üniversitesi’nden Michele Bellesi tarafından yürütülen ve Journal of Neuroscience’de yayınlanan yeni araştırma, düzenli uyku, spontan uyanma, uyku yoksunluğu ve kronik uyku yoksunluğu olan farelerin beyinlerini analiz etti.

Astrositler daha fazla aktivite gösteriyor

Bilim adamları, blok yüz tarama yazılımını kullanarak fare frontal korteksindeki sinapsları ve hücre süreçlerini ölçtü. Özellikle astrositler olarak adlandırılan hücrelere bakan araştırmacılar, uykudan mahrum bırakılan farelerin bu hücrelerle daha fazla aktivite gösterdiğini buldu. Bulgular astrositlerin beynin enkaz parçalanmasına neden olduğunu gösteriyor.

Bellesi New Scientist’e “Az uyunduğunda, sinaps bölümlerinin astrositler tarafından yenilerek tahrip edildiğini ilk kez gözlemliyoruz” dedi. Çalışma aynı zamanda beyinde bulunan hücrelerin yaklaşık yüzde 15’ini oluşturan mikroglial hücreler üzerindeki etkisine baktı.

Sürekli uykusuzluk, ciddi beyin bozukluklarına yol açabiliyor.

Çalışma, kronik uyku engelinin (bu durumda hastanın beş gün uyanık kalması) mikroglial aktivasyon belirtilerinin arttığını gösterdi. Microglial hücrelerin düşük seviyeli sürekli aktivasyonu ciddi beyin bozukluklarına yol açabileceğinden Michele Bellesi, bu sonuçların daha çok ilgili olduğunu söyledi. “Alzheimer ve diğer nörodejenerasyon formlarında sürekli mikroglial aktivasyonun gözlendiğini zaten biliyoruz” dedi.

Kaynak : TeknoFormat