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Bahar alerjisi olanlar dikkat! Bu yöntem burundaki alerjenleri uzaklaştırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bahar alerjisi olanlar dikkat! Bu yöntem burundaki alerjenleri uzaklaştırıyor

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bahar aylarının gelmesiyle alerjisi olanlar zor günler geçiriyor. Alerji tespiti için deri testini öneren uzmanlar, tuzlu su tedavisinin burundaki alerjenleri uzaklaştırdığını söylüyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Bahar alerjisi tespitinde en yaygın testin deri testi olduğunu paylaşan kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ziya Saltürk “Bu testler alerji kliniği olan merkezlerde yapılabilir. Cilt altına yerleştirilen alerjenlere hassasiyet ölçülür. Bu sayede bahar alerjisinin kaynağı tespit edilebilir” dedi.

Alerji belirtileri için en basit uygulamanın burun yıkamak olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ziya Saltürk “Tuzlu su ile burun yıkama, alandaki alerjen yoğunluğunu düşüreceği için şikâyetleri de azaltacaktır. Burun tıkanıklığı ve hapşırma günlük hayat kalitesini etkiliyorsa tedaviye başlanması gerekir” dedi.

 

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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