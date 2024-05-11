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Obezitenin sebebi genetik bozulma

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Obezitenin sebebi genetik bozulma

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Toplumda yaygın olarak bilinen hareketsizlik ve yeme alışkanlığının obeziteye yol açtığı bilgisi tarih mi oluyor? Uzmanlar genetik bozulmaya dikkat çekti. Prof. Dr. Sinem Kıyıcı, genel kanının eksik olduğunu belirterek, obezitenin ortaya çıkmasına neden olan 1.000’den fazla genin olduğunu söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Toplumda, obezitenin sadece hareketsizlik ve yeme davranışındaki iradesizliğe bağlı olarak geliştiği bilgisinin yaygın olduğuna dikkat çeken endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Sinem Kıyıcı, bu bilginin eksik olduğunu belirterek obezitenin ortaya çıkmasına neden olan 1.000’den fazla gen varyantı olduğunu söyledi.

Günümüzde obezitenin genetik sebepleri ile ilgili araştırmaların yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Kıyıcı “Bugün 1.000’den fazla gen varyantının obezite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Toplumda yaygın olarak görülen obezite tipinde, kişide kilo artışına eğilim oluşturan birden fazla gen varyantının birlikte bulunduğunu yani poligenik sebepli olduğunu biliyoruz” dedi.

Obezitenin genetik etkenlerle ilişkisinin iki yönü olduğunu bildiren Prof. Dr. Kıyıcı “Obezite ile ilişkilendirilen birden fazla gen varyantının bulunması, vücutta daha az kalori yakılmasına, yağ depolama eğiliminin artmasına ve enerji için gereken yağ yakma yeteneğinin azalmasına yol açabilmektedir. Bu da fazla yağ birikimine ve kilo artışına sebep olacaktır. Diğer tarafta ise, günümüzde yaygın olan hareketsiz yaşam biçimi ve yüksek yağlı beslenme alışkanlığı açlık ve tokluk hormonlarını düzenleyen sistemlere etki eder. Bu da kilo alınmasına ve yağlanmaya sebep olabilir” diye anlattı.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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