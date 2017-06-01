Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla PEKER ANKARA

Yoğun bakım ünitelerinin doğru kullanılmamasından dolayı yaşanan mağduriyetlere karşı Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki ihtiyaçları göz önünde bulundurarak yoğun bakım yatak sayısını her geçen yıl arttırıyor. Türkiye’de yoğun bakım yatak sayısı 31 bini aştı. Ancak, yoğun bakım ünitelerinin doğru kullanılmamasından dolayı birçok ağır hasta mağduriyet yaşadı. Yoğun bakım odalarına yoğun bakım hastası olmayan kişilerin yatırılmasından dolayı yaşanan sıkıntılara karşı Sağlık Bakanlığı çalışma önemli bir başlattı.

BAKANLIK HASTANEYİ TAKİBE ALACAK

Bakanlık, gereksiz yere yatak işgali yapılarak ağır hastaların mağduriyetinin önüne geçmek için 89 Kamu Hastaneleri Birliği’ne “Yoğun Bakım Hasta Değerlendirme” formu yolladı. Hem erişkin hem de çocuk yoğun bakım ünitelerindeki hastalarla ilgili sağlık bilgilerinin yer aldığı formla hastanın yoğun bakım ünitesine yatırılış sebebi araştırılacak. Hastanın genel durumu, tedavi ihtiyacı duyup duymadığı, yoğun bakım desteği tedavisinin reddedip etmediği, ağır travma yaşayıp yaşamadığı takip edilecek.

DOLULUK ORANLARI AZALACAK

Kamu Hastaneleri Birliklerinden gelen cevapların akabinde formlar analiz edilecek. Analiz sonucunda, yoğun bakım yatak doluluk oranları hizmeti aksatmayacak şekilde düşürülecek. Ayrıca, yoğun bakım ünitelerinin ihtiyaçlara uygun ve verimli kullanılması sağlanırken; hastalar da daha kaliteli ve hızlı hizmet almış olacak.