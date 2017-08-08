Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Narin, incecik eşyalar için kullanılan bir cümle vardır “dokunsan kırılacak”… Özenle korursunuz onları. Doğuştan genetik bir bozuklukla dünyaya gelen çam kemik hastası çocuklar da aynı o narin eşyalar gibidir. Zaten çoğu ileri yaşlara ulaşamadan hayata veda ederler. Diğerleri ise kırılma korkusu ile toplumdan kopar, kendilerini korumaya alırlar.

Doğuştan cam kemik hastası Gamze Bozo, hastalığına aldırış etmeden içindeki yaşama sevincini azmiyle birleştirerek hem çalışıp hem de üretmeyi tercih etmiş. On parmağında on marifet olan 33 yaşındaki Gamze, okumayı 4 yaşında öğrenmiş. O günden bu güne kadar elinden kitabı düşürmeyen genç kadın, 4 kitap yazmış. Gamze Bozo’nun bir diğer tutkusu ise fotoğraf. 12 yıldan bu yana profesyonel fotoğraf çeken Gamze dünyanın dört bir yanını dolaşmış, gezdiği ülkelerde çektiği fotoğrafları derlediği bir fotoğraf albümü hazırlamış.

EN BÜYÜK DESTEK AİLEDEN

Kemiklerinde kolay ve sık kırılm probleminin yanı sıra işitme bozukluğu da olan Gamze, bu durumunun hayata küsmek için bir sebep olmadığını söyleyerek “Yeni kültürleri öğrenmeyi, yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. Hastalığım gezmemi engellemiyor. En büyük destekçim annem. Ailem önümdeki bütün engelleri kaldırdı. Onların emeğini boşa çıkarmamak için mücadele ettim” diyor.

Aynı zamanda 10 yıldır engellilerin proje danışmanlığını yapan ve topluma cam kemik hastalığını anlatmaya çalışan Bozo “Hayallerimin peşinden gidiyorum. Dünyayı gezerken bir de kısa film çekmek istiyorum. Birçok ödül aldım. Öldükten sonra yaşayabileceğim bir anı bırakmak istiyorum” diye konuştu.

Cam kemik hastalığı nedir?

Tip 1 kollajen üreten ve kemiğin güçlü olmasını sağlayan bir proteinin genetik olarak eksik olmasıdır. Kemikler o kadar güçsüzdür ki, küçük bir çarpma, düşme sonucu ya da bazen durup dururken cam gibi kırılır. Çoğu zaman hafiftir. Ancak, hastalığın şiddetli tipinde ve kalıcı sakatlıklar, işitme kaybı, solunum veya kalp yetmezliği, omurilik ve beyin sapı problemleri gelişebilir.