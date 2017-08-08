Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanal dünyanın gerçek yaşamın önüne geçtiğini, bu durumun özellikle çocuklarda şizofreniye yol açabileceğini söyleyen Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden Psikiyatrist Kuzeymen Balıkçı, “Şizofreni kişinin gerçek dünyada mantığını kullanarak yaşaması yerine kendi dünyasında yaşamasıdır. İnternet bağımlılığı yüzünden zamanının çoğunu sanal âlemde oyun oynayarak geçiren çocuk için de böyle bir tehlike var” dedi. Sanaldaki oyunlarla gerçek hayattaki risklere kapalı olan çocuğun gelişiminin problem olduğuna dikkat çeken Balıkçı “Mesela gerçek hayatta kaza yaptığınızda başınıza kötü bir şey geleceğini biliyorsunuz ama sanal dünyada araç kullanan bir çocuk kazadan sonra oyunu yeniden başlatabiliyor. Bu gibi durumlar çocukların gerçeklik algısını kaybetmesine ve şizofreniye benzer bir ruh hâli içine girmesine sebep oluyor” dedi.