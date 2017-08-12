Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafi yapı ve mevsime ait özellikler nedeniyle enfeksiyon hastalıklarının çeşitli dağılımlar gösterdiği ifade edilerek, havaların ısınmasıyla birlikte su ve besinlerle bulaşan hastalık etkenlerinin yaygın olarak görüldüğü ve önlem alınmadığı takdirde toplumda nadir görülen hastalıkların bir anda salgın boyutlarına ulaşabildiği belirtildi.

Konu ile ilgili Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezleri elemanlarınca bölgedeki içme ve kullanma amaçlı sulardan bakteriyolojik ve kimyasal su numuneleri alınarak, İl Halk Sağlığı laboratuvarında yapılan analizler sonucunda, 'Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğin' parametrik değerlerine uygun olmayan su numuneleri hakkında ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak ıslah çalışmalarının yapıldığı bildirildi. Halk Sağlığından yapılan açıklamada, "Şehrimizin değişik noktalarında bulunan sulardan devamlı olarak bakiye klor ölçümü yapılmakta tüketime verilen suların dezenfeksiyonunun yapılıp yapılmadığı kontrol edilmektedir. Ayrıca Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğümüzce de ishal vakaları dağılımları incelenmekte ve günlük olarak izlenmektedir. Su ve besinlerle bulaşan hastalıklarda etken genellikle ağız yoluyla alınır, sindirim yoluna yerleşir ve enfeksiyona yol açar. Etken; su ve besinlere genellikle hasta kişilerin dışkı veya idrarlarından bulaşmaktadır. En sık görülen belirtiler karın ağrısı, ishal ve kusmadır" denildi.



Yapılan açıklamanın devamında ishalli hastalıkların sayısını artıran özellikler şöyle sıralandı:



"Hava sıcaklığının yüksek olduğu mevsimler, kentlerin gecekondu bölgeleri, kirli akarsu, göl ve yüzeysel suların çevresindeki yerleşim bölgeleri, anne sütü ile beslenmeyen çocuklar ve düşük doğum ağırlığı ile doğan bebekler, biberon ile beslenen çocuklar ve beslenme yetersizliği olan çocuklar, immün (bağışıklık) yetmezliği olanlar ve aşılama hizmetinin yeterli verilmediği toplumlar, sağlıklı su temin edilemeyen yerler, tuvalet, mutfak, banyo koşulları iyi olmayan hanelerde yaşayanlar, küçük ve büyükbaş hayvan ile kümes hayvanlarının beslendiği evlerde yaşayanlar, karasineklerin yoğun olduğu bölgeler, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamayan bölgeler."

Hastalıklardan korunma yolları



Su ve besinlerle bulaşan hastalıklardan korunmanın yolları ise şöyle açıklandı:

"Eller bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Tuvaleti kullandıktan sonra, hayvanları sevdikten sonra, gıdalara el sürmeden önce ve sonra, çiğ et, balık ya da tavuk ile temas ettikten sonra iyice yıkamalıyız. Her türlü öksürük ,aksırık esnasında mutlaka kağıt mendil kullanılmalı ve sonrasında eller temiz su ve sabun ile yıkanmalıdır. Halen dünyada en sık ve en çok görülen hastalıklar grubunu enfeksiyon hastalıkları oluşturmaktadır. Doğru el yıkama şekli ve alışkanlığının insanlara kazandırılması halinde bu hastalıkların sıklığında önemli azalmalar olacaktır. Mikroplar kuru yüzeylerde büyüyemez ve çoğalamazlar. Bu nedenle ellerimizi yıkadıktan sonra iyice kurulamalıyız. Özellikle ılıman iklimlerde insan ve hayvan dışkısı ile kirlenen sularda pek çok mikroorganizma üreyebilir ve bir yerden bir yere taşınabilir. Sağlıklı ve yeterli su temin edilmelidir. Temiz olduğundan emin olunmayan sular, kaynatılarak veya klorlanarak kullanılmalıdır. İnsani atıkların uygun şekilde uzaklaştırılması gerekir. Ayrıca tuvalet kağıdı kullanıldığında parmakların kontamine (bulaşmamasına) olmamasına dikkat edilmelidir. Karasineklerle mücadele için evde çöpler kapalı kovalarda biriktirilmelidir. Çöp torbalarının ağızları kapatılmalı ve çöpler kapaklı çöp kovalarında muhafaza edilmelidir. Bebekler anne sütü ile beslenmelidir. Çiğ yenmesi gereken sebze ve meyveler temiz su ile yıkandıktan sonra yenilmelidir. Gıdaların üstünü kapalı tutarak sinek ve böceklerden korunmalıdır. Gıdaları satın alırken son kullanma tarihine ve içeriğine dikkat edilmelidir. Gıda maddelerinin etiketlerinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının üretim izni aranmalıdır. Pişirilerek yenen yiyecekler güvenli bir şekilde hazırlanmalı ve saklanmalıdır. Pişirilerek yenen yiyecekler güvenli bir şekilde hazırlanmalı ve buzdolabında uygun sıcaklık ve sürede saklanmalıdır. Seyyar satıcılardan gıda alınmamalıdır. Sokakta ya da açıkta satılan ve kaynağını bilmediğimiz yiyecekler tüketilmemelidir. Kabuklu deniz ürünleri temiz yerlerden temin edilmelidir. Kişide karın ağrısı, ishal ve kusma belirtileri ortaya çıkarsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Kişiler hasta oldukları dönemde, bulaştırıcı olduklarından, kişisel korunma yöntemlerine özen göstermelidirler."