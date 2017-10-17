Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Kerim Güler, hızlı nabız atımının kalp krizi riskini artırdığını söyledi. Antalya’da düzenlenen 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nde bilinen risk faktörlerinin yanında kalbin istirahat halinde 80 üzerinde atmasının kalbi yorduğunu anlatan Prof. Dr. Güler “Bir insanın kalbinin belli bir atım sayısı var. Bunu ne kadar uzun süreye yayarsanız o kadar uzun yaşarsınız. Kalbi az atan hayvanlar çok yaşar. Kaplumbağanın nabız atışı çok yavaştır ve 100-150 yıl yaşar. Köpeklerinki çok hızlıdır ve 10-15 yıl yaşar. Ne yazık ki kalp atım hızını yavaşlatan ilaçlar da bu riski düşürmüyor” dedi.

Prof. Dr. Kerim Güler nabız hızını düşürmenin yolunun egzersiz kapasitesinin artırılması olduğunu belirterek “Her gün yapılan düzenli yürüyüşler nabız hızının düşmesine yardımcı olur. Şişman kişilerde kilo vermek de nabızı düşürerek, kalp krizi riskini azaltır” diye anlattı.

RİSKTE ÇARPAN ETKİSİ

Kalp hastalıkları riskini artıran diğer faktörlerin kontrolsüz yüksek hipertansiyon, diyabet, sigara ve yüksek kolesterol değerleri olduğunu belirten Prof. Dr. Güler “Kalp hastalıklarının gelişiminde çarpan etkisi denilen bir kavram vardır. Risk faktörlerinden şişmanlık 1, hipertansiyon 1, diyabet 1, sigara 1 ve kolesterol 1 risk oluştururken, bunların dördünün birden olduğu hastalarda risk aniden 42’ye çıkar. Bu sebeple kalp ve damar hastalıkları ile mücadele ederken sadece birini veya ikisini tedavi etmek yetmez. Hepsini birlikte tedavi etmek gerekir” dedi.

TANSİYON 12/8 OLMALI

Son kılavuzlarda tansiyon değerlerinin bazı özel hastalıklar dışında 14/9 olarak alındığını ve hekimlerin bir çoğunun bu değerlerin üzerine çıkıldığında ilaç yazdığını hatırlatan Prof. Dr. Güler, yakın dönemde bu konuda büyük hasta grupları üzerinde yapılan çalışmaların kan basıncındaki her 10 mm/Hg düşüşün kalp krizinden ölüm oranlarını önemli ölçüde düşürdüğünün ortaya çıkması ile bu değerlerin aşağı çekilmesine sebep olduğunu söyledi. “Ne kadar düşük o kadar iyi” yaklaşımının yeniden gündeme geldiğini belirten Prof. Dr. Güler, yeni kılavuzlarda 12/8 değerlerine dönüleceğini ifade etti.