Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Nadir hastalıklar arasında sayılan daha çok çocuklarda ve gençlerde görülen Ewing Sarkomu’nun tedavisi için ilaç geliştirildi. Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası İlaç Dizayn Kongresi’nde üzerinde çalıştıkları ilaçla ilgili bilgi veren ABD Georgetown Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümünden Prof. Dr. Aykut Üren “Bugüne kadar tedavisi bulunmayan bir tür kemik kanseri olan Ewging sarkomunun tedavisinde kullanılabilecek bir ilaç geliştirdik ve patentini aldık. Faz 1 adı verilen klinik çalışmaların sonuna geldik. Önümüzdeki yıl Faz 2 aşamasına geçeceğiz. Eğer başarılı olursa bu alanda ilaç olmadığı için FDA hızlı onay verecektir. Geç kalınmış vakalarda çocukların sadece yüzde 5 yaşam şansının olduğu bu hastalığın tedavisi mümkün olabilecek” dedi.



PARKİNSON KANSERİ İÇİN DE UMUT

Ewing sarkomu adı verilen kemik kanserinin oluşum mekanizmasının diğer kanserlerden farklı olduğunu anlatan Prof. Dr. Üren “Bu kanrser türüyle ilgili yaptığımız çalışmalarda geliştirilen ilaç hem Ewing sarkomu hücrelerine hem de prostat hücrelerine etki ediyor. Onaylandığı zaman prostat hastalarında da denenme ihtimali var” diye konuştu.