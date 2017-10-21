Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Ancak bilgisayar teknolojileri sayesinde artık yeni ilaçların geliştirilmesinde hem süreyi kısaltmak hem de maliyeti düşürmek mümkün hâle geliyor. Yeni nesil ilaçların geliştirilmesinde bilgisayar destekli çalışmaların önemli bir yer almaya başladığını söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Durdağı “Şu anda bir ilacın ortalama maliyeti 1,3 milyar dolar. Keşif süresi ise ortalama 10-15 yıl. Artık günümüzde bilgisayar teknolojilerinden faydalanılarak sanal taramalarla daha kısa sürede, daha etkili çalışmalar yapılabiliyor. Özellikle yeni bir ilacın keşfi için daha insan çalışmalarına geçmeden önce 3-6 yıllık bir süreç ve 330 milyon dolarlık bir harcamaya ihtiyaç var. Bu sebeple ilaç olma ihtimali olan moleküllerin bilgisayar ortamında taranması ile hem süre hem de maliyet bakımından ciddi faydalar sağlanabiliyor” dedi. Doç. Dr. Durdağı, ilaçların ortaya çıkabilecek yan etkilerinin de bu aşamada tespit edilebildiğini söyledi.