Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizde her 7 kişiden birinin çeşitli düzeylerde böbrek hastası olduğunu söyleyen Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Turgay Arınsoy “Bu da yetişkin toplumda tahminen 6-7 milyon insana tekabül ediyor. Bunların 1,5-2 milyonu böbrek fonksiyonları düşük olan kişiler. Böbrek hastalıkları belirti vermeden sessizce ilerlediği için erken dönemde fark edilemiyor. Toplumdaki bu 2 milyon kişi erken fark edilmezse yavaş bir şekilde ilerleyecek sonunda bu hastaları diyalize ya da transplantasyona muhtaç hale gelecektir” dedi. Kronik böbrek hastalığının ölüme yol açan ciddi bir sağlık problemi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Arınsoy “Her yıl diyalize giren hasta sayısı kadar hastayı kronik böbrek yetmezliğinden kaybediyoruz. Bizim hastalarımız böbrek nakli olamadığından veya diyaliz sorunlarından dolayı değil kalp yetmezliği , kalp krizi, inme gibi kardiyovasküler hastalıklardan kaybediliyorlar. Kardiyovasküler hastalıklarla mücadeleye kronik böbrek hastalığının erken evrelerinden itibaren başlarsak son döneme geldiğinde hastalarımızın kalbi hasarlanmamış olur” dedi.