Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mevcut yoğun bakım ünitesi ve hizmet verilen hasta yatağı sayılarının birçok gelişmiş Avrupa ülkesinin üzerinde olduğunu söyleyen Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Uyar “Sağlık Bakanlığının yaptığı değerlendirmelerde yoğun bakımlarda yüzde 35 civarında uygun olmayan hasta yatışı olduğu tespit edildi. Yoğun bakım yataklarındaki sıkıntı, gereksiz yatışlardan kaynaklanıyor” dedi. Türk Yoğun Bakım Derneği tarafından düzenlenen “Yoğun Bakım Ünitelerinin Akılcı Kullanımı Sempozyumu”na katılan Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Nurullah Okumuş “Yoğun bakımlarımızda yeterli yatak, dünyanın en gelişmiş teknolojileri, eğitimli uzman ve yeterli sayıda personel var. Buna rağmen yetersizlik yaşanmasının sebebi yoğun bakımları akılcı kullanamayışımızın bir sonucu. Bazı hastalar aylarca, yıllarca yoğun bakımda yatıyor. Prematüre bir bebek geliyor ve bir yaşına kadar yoğun bakım ünitesinde kalıyor. Yoğun bakım servislerinin herkese yetebilmesi için, gereksiz, endikasyonsuz, uzun süreli yatışlarla ve araya giren enfeksiyonları önlememiz gerekiyor” dedi. Yoğun bakımların bakım evi hizmeti veren üniteler olmadığını ifade eden Prof. Dr. Okumuş “Yoğun bakım bir tedavi yönetimidir ve tedavisi biten hastanın yoğun bakımda tutulması hastaya zarar verir. Yoğun bakıma yatacak olan hastanın yatışına o servisin hekimi karar vermelidir. Bu konuda hasta yakınları ısrarcı olmamalıdır” diye konuştu.