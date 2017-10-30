Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Cilt aslında bedenin aynası. Bedene sağlıklı gıdalar verdiğimiz baktığımız sürece, bunun en iyi sonucunu gözler, yüz ve eller başta olmak üzere cildimizde görürüz. İyi görünen bir cilt ise sağlık ve zindelik işaretidir herkes için... Günümüzde kozmetik ürünler, estetik uygulamalar çok yaygınlaştı ama neyse ki, mecbur olmadıkça müdahaleden kaçınılmasını, doğanın insanlara sunduğu sonsuz faydadan yararlanılmasını tavsiye eden plastik cerrahlar ve estetisyenler var. “Yüzlerce lira ödeyerek aldığınız ürünleri bir kenara bırakın” diyen de Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. İlhan Serdaroğlu. Mesleği estetik operasyon olan Serdaroğlu, güzel bir cilt için besinlerden faydalanılması gerektiğini söylüyor. Cildi yenileyen ve bakım adı altında onca para döktüğümüz ürünlerin işe yaramaz olduğunu, bunların yerine doğal yolları denemenin taze, canlı, ışıltılı bir görünüme kavuşmak için şart olduğunu söylüyor. Kırmızı biber, Hindistan cevizi yağı, papaya yağı, yeşil çay, kendir, kenevir, ayçiçeği, keten tohumu, somon, çikolata, havuç gibi ürünlerin nasıl beklemediğimiz kadar iyi sonuçlara sebep olduğunu anlatıyor ve ekliyor: Tabii ki unutulmaması gereken en önemli konu, bu sağlıklı besin maddelerini tüketirken, sağlıksız, bizi hasta eden ve kansere yol açan, çocuklarımızı obez yapan; çok fazla kalori, şeker, trans yağ içeren her türlü şekerleme, çörek, pasta, şekerli /kolalı içecek ve hamburger türü atıştırmalık “fast food” dediğimiz gıdalardan uzak durmamız, evimize sokmamamız.

Kereviz, migren ve stresle de savaşıyor

İçindeki K vitamini sayesinde kan basıncını düşürüyor, kan dolaşımını sağlıklı hale getiriyor. Bu da akne oluşumunu, cilt kuruluğunu önlüyor, migrenin ve hatta kanserin oluşumunu azaltabiliyor. Düşük kalorili. Sofralarımızda pek yer bulmak ama rendeleyip yoğurtla karıştırıldığında müthiş bir salata olabilir.

Kırışıklıkla savaşa kırmızı biber

Sadece 30 kalorisi olan kırmızı biber, günlük C vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor. Çiğ de tüketebilirsiniz, pişirerek de. B6 açısından da çok zengin. Cilde giden kan miktarını artırarak kırışıklıkları yok ediyor, parlatıyor, aknelerle savaşıyor.

Bitter çikolata cildi parlatıyor

Cildin dostu, rahatlatıcısı, güneş hasarına karşı koruyucu. Ayrıca kakao, atar damarları genişleterek cilde giden kan miktarını artırdığı için cilt daha parlak görünüyor.

Somon, kemiği ve saçı koruyor

Balığın her türü iyi ama somon, endişe, stres ve depresyonla da savaşıyor. İçinde bol miktarda bulunan D vitamini, beyin, kalp, kemik sağlığı için önemli. Bağırsak dostu olduğu için toksinlerden arınmamızı sağlıyor. İçeriğindeki maddeler sebebiyle derinin su tutmasını sağlayarak saç kırılmasını önlüyor, saçı parlatıyor.

Hindistan cevizi yağı stres savar

Doymuş yağ asidi deposu. Antibakteriyel özellikler taşıyor. Akne ve virüslerle savaşıyor. Cildi yumuşatıp kırışmasını geciktiriyor. Stresi önleyici etkisiyle cildi ekstra zararlardan da koruyor.

Çitleyin, börekte kullanın

Kendir, kenevir, ayçiçeği, kabak, keten tohumu... Cilt için müthiş besinler. Deriyi nemli tutuyor, besliyor, stresi alıyor ve doğal olarak kırışmayı geciktiriyor. Salata ve yoğurt yerken üzerlerine serperek tüketmek, kek ve çöreklerde kullanmak mümkün.

Ispanakla tertemiz bir yüz

Her gün alınması öneriliyor. Demir, folat, klorofil, E, A ve C vitamini, magnezyum deposu. Yani yok yok. Deriyi içten dışa temizliyor.

Her gün 1 havuçla çok şey elde edin

Havucu, göz sağlığı için müthiş bir besin olarak biliriz ama ayrıca cildin dış katmanlarında aşırı hücre oluşumunu önlüyor. Ölü hücreleri temizleyen, akne oluşumunu, ciltteki porların kapanmasını önleyen havucugünde bir tane yemek birçok olumsuzluktan koruyacak.