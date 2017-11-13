Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Toprak, 65 yaş üzerindeki herkeste ve 65 yaşından genç erişkinlerde başta KOAH olmak üzere, astım, diyabet, kronik kalp yetmezliği, böbrek hastalığı, kanser gibi eşlik eden sağlık sorunu olan risk gruplarında zatürre riskinin artabildiğini belirterek, "Diyabetli bireylerde zatürre gelişme riski, sağlıklı kişilere kıyasla 3 kat daha fazladır." dedi.

Toprak, Dünya Zatürre Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, zatürrenin önlenebilecek küresel sağlık sorunlarından biri olmasına rağmen, hala her 20 saniyede bir çocuğun hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Zatürreden korunmada aşıların önemine dikkati çeken Toprak, akciğer iltihabı olarak tanımlanan zatürrenin bakteri, virüs, mantar gibi farklı mikroplar nedeniyle oluşabildiğini, en sık hekime başvurmaya neden olan ve en fazla ölüme yol açabilen hastalıklar arasında yer aldığını vurguladı.

Toprak, "Zatürre dünya genelinde 5 yaş altı çocukların en önemli ölüm nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca 65 yaş üstü kişilerde; böbrek, şeker, kalp veya akciğer hastalığı gibi kronik bir soruna sahip olanlarda, sigara kullananlarda, bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık veya ilaç kullananlarda da oldukça sık görülüyor." diye konuştu.

Bu önemli ve önlenebilir hastalık konusunda farkındalık oluşturmak, toplumu korunma ve tedavi yolları hakkında bilgilendirmek, mücadelede yeni yöntemler geliştirmek amacıyla Dünya Zatürre Günü'nde çeşitli etkinliklerin düzenlendiğine işaret eden Toprak, şu bilgileri verdi:

"Zatürre, dünya genelinde çok fazla erişkinin hayatını kaybetmesine yol açıyor. Tüm dünyada hastane başvurularının, tedavi giderlerinin, iş, okul günü kayıplarının ve ölümlerin önemli bir kısmından sorumlu olan alt solunum yolu enfeksiyonları, ülkemizde de ölüm nedenleri arasında yüzde 4,2 ile beşinci sırada yer almaktadır."

"40 yaş altı diyabetlilerde zatürreye bağlı hastaneye yatma riski 3 kat artıyor"

Prof. Dr. Toprak, yaşın ileri olmasının başlı başına zatürre riskini artıran bir faktör olduğunu dile getirerek, diğer risk faktörleri hakkında şunları söyledi:

"65 yaş üzerindeki herkeste ve 65 yaşından genç erişkinlerde başta KOAH olmak üzere, astım, diyabet, kronik kalp yetmezliği, böbrek hastalığı, kanser gibi eşlik eden sağlık sorunu olan risk gruplarında zatürre riski artabilir. Diyabetli bireylerde zatürre gelişme riski, sağlıklı kişilere kıyasla 3 kat daha fazladır. Bu kişilerde grip ve özellikle akciğer enfeksiyonlarına bağlı komplikasyon riski ve ölüm oranları yüksektir ve diyabet hastaları akciğer enfeksiyonuna daha yatkın olduklarından grip ve pnömokok aşılarının uygulanması gereklidir."