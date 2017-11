Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nasıl zayıflarım, kilolarımdan nasıl kurtulurum, en hızlı nasıl kilo veririm, kışın kilo verebilir miyim, kilo vermek için neler yapmalıyım, zayıflamak için en etkili diyetler neler, en kısa yoldan nasıl zayıflarım diye düşünenler bu haber size gelsin. İşte kışın kilo vermenize yardımcı olacak, 8 etkili yöntem.Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Özlem Tay, kışın kilo vermeyi sağlayan ayrıcalıklara rağmen yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle verilen kiloların fazlasıyla geri alındığını belirterek, bazı püf noktalarına dikkat edilip kuralların uygulandığında sağlıklı kiloya ulaşmanın mümkün olabileceğini söyledi. Memorial Diyarbakır Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzman Diyetisyen Özlem Tay, kışın sağlıklı kilo vermek için en etkili 8 yöntem hakkında bilgi verdi. Kışın sağlıklı kilo vermenin mümkün olabileceğini belirten Diyetisyen Özlem Tay, kış aylarının kısa günleri ve havanın erken kararmasının, gün içerisinde yemek yeme alışkanlığını azaltığını dile getirdi. Bu durumun, kışın zayıflayabilmek için bir avantaj oluşturduğunu ifade eden Tay, "Kışın kilo vermeyi sağlayan ayrıcalıklara rağmen yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle verilen kilolar fazlasıyla geri alınıyor. Bazı püf noktalarına dikkat edilip kurallar uygulandığında ise sağlıklı kiloya ulaşmak mümkün olabiliyor" dedi.



"Kış mevsimini kilolu geçirmek zorunda kalmayın"

Vücutta bulunan yağ hücrelerinin ikiye ayrıldığını dile getiren Tay, beyaz hücreler daha çok kilo alımına neden olurken, kahverengi hücrelerin ise yağları kısa sürede yakarak, vücut ısısını dengede tutmaya çalıştığını açıkladı. Tay, "Kış aylarında vücut üşüdüğünü hissettiği anda, ısıyı dengede tutmak amacıyla kahverengi hücreleri harekete geçirir. Böylelikle beyaz yağ hücreleri yakılır ve vücutta enerji olarak açığa çıkar. Metabolizma hızı da bu sayede artar. Kış mevsiminde soğuk havanın yanı sıra kış sebzelerinden de kilo vermek için yararlanılabilir. Karalahana, beyaz lahana, pazı, brokoli, kereviz, ıspanak ve pırasa gibi kök bitkileri, kilo kaybında önemli bir role sahiptir. Çünkü kök bitkileri diğer besinlere oranla ortalama iki kat daha fazla lif içerir" ifadelerini kullandı.



"Vücudunuzu aç bırakarak cezalandırmayın"

Uzun süre aç kalmanın zayıflamaya yardımcı olduğunu belirten Tay, ancak açlıkla verilen kiloların, vücuttan su ve kas kayıplarına yol açtığını söyledi. Tay, "Aynı zamanda uzun süreli açlıktan sonra alınan besinler, metabolizmanın yaşamını sürdürmesi için daha yavaş çalışılarak harcanır. Bu şekilde vücut kendini koruma altına alır ve her alınana kaloriyi vücuda yağ olarak depolar. Yani vücut, bu tür bir beslenme alışkanlığına vücut uzun süre dayanmaz ve eski yeme alışkanlıklarına dönüldüğünde, verilen kilolar hızla geri alınır. Aç kalarak günlük yaşama devam etmeye çalışmak; yorgunluk, halsizlik, mide bulantısı ve nefeste aseton kokusu gibi sorunlara yol açmaktadır" diye konuştu.



"Light yiyecekleri abartmayın"

Enerji içeriği açısından referans ürünlere göre yağı yüzde 25 azaltılmış ürünlerin light besin olarak kabul edildiğini dile getiren Tay, "Bu besinlerin enerjilerinin yanında genellikle şeker ve yağ içerikleri de azaltılmıştır. Light ürünün üretim sebebi günlük alması gereken kalori, yağ ve şeker miktarını azaltmak, aynı zamanda içerdiği lif içeriği sayesinde kişiye doygunluk hissi vermesini sağlamaktır. Diyet yapanlar için önerilen bu ürünler kontrolsüz tüketildiğinde, kilo vermek yerine kilo alımına yol açar" şeklinde konuştu.



"Tek bir besin çeşidine takılmayın"

Yaşam boyunca görülen ve tüketilen hiçbir besinin diğerinden üstün olmadığını belirten Tay, "Herhangi bir besin gurubunun atlanması vücut sağlığını olumsuz etkilemekte, kalp ve kanser gibi önemli hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır. Her çeşit besin grubunun vücut için ayrı bir işlevi bulunmaktadır. Hiçbir besin tek başına, son derece karmaşık ve sistemli işleyen vücut mekanizmasının, düzensiz ve eksiksiz çalışmasını sağlayacak bir etkiye sahip değildir. Bu nedenle besin çeşitliliğine önem verilmeli ve her besin grubundan yeterli miktarda tüketilmelidir. Sofralar her renkten sebze ve meyve ağırlıklı olarak hazırlanmalıdır" dedi.



"Ekmeği hayatınızdan çıkarmayın"

Her besinin ayrı bir değeri olduğu, yeterli ve dengeli tüketilmediği sürece kilo alımına yol açacağının unutulmaması gerektiğini ifade eden Özlem Tay şunları söyledi: "Ekmek de diğer besinler gibi kişinin ihtiyacına göre alındığı takdirde kilo aldıran sağlıksız bir besin değildir. Aksine B grubu vitaminlerden zengin ve içerdiği kompleks karbonhidrat nedeniyle kişiye hem tokluk hissi veren hem de kan şekerini düzenleyen bir besin grubudur. Kompleks karbonhidrat olarak bahsedilen; kepekli, çavdar ve tam buğday ekmeğidir. Sağlıklı bir insanın günlük alması gereken karbonhidrat miktarı bütün besinlerin yüzde 55-60’ıdır. Bu orana ekmek yemeden ulaşmak mümkün değildir. Ekmek hiç tüketilmediğinde abur cubur ve yüksek kalorili yiyeceklere yönelme ile birlikte kilo alımı artacaktır".



"Meyveyi şeker içeriği yüzünden suçlamayın"

Diyet yaparken en çok tüketilmesi gereken gıdaların başında, ilk olarak sebze ve daha sonra da meyvenin geldiğini açıklayan Tay, "Şunun çok iyi bilinmesi gerekir ki, her gün sebze ve meyve tüketmeden sağlıklı olmak mümkün değildir. Diyet yaparken de meyve tüketimi belirli ölçüde şarttır. Meyve şekeri düşünüldüğü gibi diyeti bozmaz. Burada önemli olan kararında tüketmektir. Aksi halde, gerekli vitamin ve minerallerden yoksun kalan vücut, diyet döneminde zarar görecektir. Diyet yaparken meyvenin suyu yerine kendisi tercih edilmelidir. Lifinden ayrılan meyve şekeri, işte o zaman vücut için yararını büyük ölçüde yitirmiş olacaktır" diye konuştu.



Akşam 18.00'dan sonra yemeği kesmek zorunda hissetmeyin"

Her bireyin yaşam tarzının farklı olduğunu dile getiren Tay, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Sabah uyanma, iş saatleri ve akşam uyuma düzeni değişkendir. Kilo vermek için önemli olan ne zaman yemek yenildiği değil ne kadar miktarda besin tüketildiği ve ne kadar fiziksel aktivite ile bunun yakılabildiğidir. Burada dikkat edilmesi gereken, yatış saatinden 3 saat önce akşam yemeği ve 2 saat öncesi ara öğün saatinin bitirilmesi gerektiğidir. Diyetler bireye özgüdür ve onun günlük yaşantısına uyum sağlamalıdır".



"Asitli yiyecekleri yağ yakar düşüncesi ile aç karnına tüketmeyin"

Özlem Tay, 8 etkili yöntemin sonuncusunu da şöyle açıkladı: "Toplumda, limon ve greyfurt gibi besinlerin aç karnına yenildiğinde zayıflatıcı ve yağ yakıcı özelliği olduğu düşünülse de literatürde ve bilim dünyasında hiçbir besinin yağ yakma özelliğine ilişkin kanıt yoktur. Limon ve greyfurt, C vitamini içerikleri ile bağışıklık sistemini güçlendiren yiyeceklerdir. Aynı zamanda kötü huylu kolesterolü düşürmeye de yardımcı olabilir. Ancak asitli yapıları mide asidini artırarak açlık hissi uyandırmakta ve aç karnına tüketildiğinde mide sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle sabah aç karnına değil ara öğünlerde tüketimleri uygundur. Yağ yakan besinlerden biri olduğu düşünülen maydanoz da bu özelliğe sahip değildir. Maydanoz, C vitamini yönünden zengin ve idrar söktürücü bir besindir. İdrar kaybı nedeniyle kişi kendini hafiflemiş hisseder. Kilo kaybına ve yağ dokusu azalmasına bir etkisi yoktur".