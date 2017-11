Türkiye Gazetesi

ABD'deki Research Triangle merkezinin fareler üzerinde yaptığı araştırma, ankyrin-B varyasyonlarının, yağ hücrelerinin glükozu normalden daha hızlı içine çekmesine ve en az iki kat büyümesine yol açtığını gösterdi.

Bilim adamları, bu denkleme yaşlanan metabolizma ve yüksek yağ içeren beslenme düzeni eklendiğinde obezitenin kaçınılmaz olduğuna işaret etti.

Duke Üniversitesi Tıp Fakültesinden Vann Bennett, "Bu genin, atalarımızın kıtlık dönemlerinde enerji depolamalarına yardımcı olduğuna inanıyoruz. Gıda bolluğu yaşanan bugün ise ankyrin-B varyasyonları, obezite salgınını körükleyebilir." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.

Bilim adamlarının, 30 yıl önce keşfettiği ankyrin-B geni, daha önce otizm, kas distrofisi, yaşlanma, diyabet ve ritm bozukluğuyla ilişkilendirilmişti.

Obezite bağlantısı, ankyrin-B varyasyonlarının yol açtığı ritim bozukluğuna sahip farelerin, sağlıklı olanlardan daha şişman olduğunun gözlenmesi üzerine incelenmeye başlanmıştı.