Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paça ve kemik suyu çorbasının cildi sıkışlaştırmada olumlu etkileri olduğu belirtildi. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, paça ve kemik suyu çorbalarında yüksek miktarda bulunan kolajen maddesinin cilt sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.



Aktaş, "Kadınlar, anti-aging (cilt gençleştirme) içeriğinden dolayı ciltlerine çeşitli kremler uyguluyorlar. Bunlarla uğraşacaklarına haftada 2-3 kere paça çorbası içseler cilt sağlıkları çok daha güzel olacak" diye konuştu.

"VÜCUDUNUZU DİNLEMEYİ BİLİN"



Paça çorbasının yüksek kalorili olması nedeniyle özellikle formuna dikkat eden kişilerce tercih edilmemesinin de yanlış olduğunu söyleyen Dr. Aktaş, şöyle devam etti:

"Her gıda fazla tüketildiğinde insana zarar verir. Dengeyi korumak önemli. İnsanoğlu kendi vücuduna bakarak dengeyi kuracak. Vücudunuz size ne isteğini söyler. Siz yeter ki vücudunuzu dinlemeyi bilin. Vücudunuzu dinlerseniz doğru hareket edersiniz. Hiçbir zaman hiçbir gıda faydalı kilo kilo yiyin diyemeyiz. Her zaman dengeli tüketmek gerekir. Kalorisine de takılmayın. Kalori hesabı yanlış bir hesaptır. Ben hiçbir zaman hastalarıma kalori hesapları vermem. Matematik hesabıyla sağlık olmaz. Kaloriye takılmadan dengeli şekilde geleneksel beslenme doğru beslenmedir."



"ÇORBANIZI UZUN SÜRE KAYNATIN, UN KULLANMAYIN"



Çorbaların terbiyesinde un kullanılmaması gerektiğini de vurgulayan Dr. Aktaş, "Çorbalar, muhakkak geleneksel usulde yani uzun uzun kaynatarak yapılmalı. Kemik suyunun iliği de son derece kıymetli. İliğini de tüketmek gereklidir. Bunları ne kadar baharatlı yerseniz o kadar sağlıklı. Geleneksel usulde uzunca kaynatacağınız çorbanızın içine hakiki ev sirkesi, sarımsak ve pul biberi eklerseniz bu çorbalar sizin için bir sağlık bombasına dönüşür" dedi.