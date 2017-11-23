Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim adamları, zeki insanlarda beynin belirli bölgeleri arasında daha etkin bağlantıların kurulduğunu belirledi.Almanya'nın Goethe Üniversitesinden araştırmacılar Kirsten Hilger, Christian Fiebach ve Ulrike Basten'in yaptığı araştırmada, zekanın beynin belirli işlev bölgeleri arasındaki enformasyon etkinliğiyle bağlantısı olduğunu tespit etti.Araştırma için 300 kişinin MRI beyin taramalarını modern teorik ağ analizi yapan bilim adamları, beynin enformasyon aktarımıyla ilgili bilişsel işlemleri yerine getiren iki bölgesi olan ön insula ve ön singulat korteksinin beynin geri kalanıyla daha etkin bağlantılara sahip olduğunu gözlemledi.

Öte yandan "temporal korteks" denilen dış beyinin şakak bölgesi ile "paryetal korteks" dış beynin kafatası yan kemiği bölgesi arasındaki, gereksiz enformasyonu filtrelemeye yarayan bitişim bölgesinin ise beynin geri kalanıyla daha gevşek şekilde bağlantılı olduğu görüldü.Araştırmacılar zeki insanlarda beynin bağlantılı bölgesindeki etkinliğin daha yoğun, bağlantısız bölgesindeki kopukluğun ise daha belirgin olduğunu tespit etti.

Araştırmanın yazarlarından Ulrike Basten, "Beynin söz konusu bölgelerinin beynin geri kalanıyla farklı topolojik bağlaşımlar kurması insanların önemli ve önemsiz bilgileri doğru şekilde ayırmasına yardımcı oluyor. Bu durum bu kişilerin bilişsel zorluklarla daha kolay başa çıkabilmesini sağlıyor." dedi.Araştırmanın zeki insanlarda görülen beynin ağ özelliklerinin doğuştan mı geldiği yoksa bilişsel etkinlikler aracılığıyla mı geliştiği sorusuna kesin bir yanıt vermediğinin altını çizen Basten, "Bazı bireyler biyolojik yapıları gereği akla dayalı davranışa ve daha zorlu bilişsel uğraşlara meyilli olabilirler. Benzer şeklide zorlu bilişsel görevlerle sürekli meşgul olmak da beyinin ağ gelişimine olumlu katkı sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.