Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nar, kış mevsiminin vazgeçilmez meyveleri arasında yer alıyor. Ayıklaması zor olsa da faydaları saymakla bitmeyen bu muhteşem meyvenin suyu da tercih ediliyor. Nar suyu, bağışıklık sisteminden cilde kadar pek çok konuya yardımcı oluyor. Her gün nar suyu tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Diyetisyeni Mine Şenarslan, nar ve nar suyunun faydalarından bahsetti.

“Nar suyu obeziteyle de savaşıyor”



Nar suyunun antioksidan özelliğinin bulunduğunu dile getiren Uzman Diyetisyen Şenarslan, “Nar ve nar suyu, bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirmemize yardımcı oluyor. Çünkü içerisindeki besin değeri çok yüksek. İçerisinde potasyum, kalsiyum ve demir mineralleriyle birlikte A, C ve B vitaminlerini içerdiği için aynı zamanda bağışıklığımızı destekliyor. O yüzden bu mevsimde hem hastalıklardan korunmak hem de soğuğa karşı dirençli hale gelmek için de nar suyu tüketebiliriz. Narın tanelerinin ve suyunun da kesinlikle faydası var. Ama nar suyunun şöyle bir özelliği de var sıvı olduğu için biraz daha tokluk ve doygunluk hissini arttırıyor. Böylelikle obeziteyle de savaşıyor. Taneleri birazcık daha bizi kullanmakta rahatsız edebiliyor, ama nar suyunu gönül rahatlığıyla günde bir su bardağı kadar tüketebiliriz. Hem tokluk hisside sağlıyor az önce söylediğimiz gibi bu yüzden obeziteyle de savaşıyor ve kilo vermemize de yardımcı oluyor” dedi.

“Stresle savaşmaya ve odaklanmaya yardımcı olur”



Narın ayıklaması zor olduğu için farklı meyvelere yönelimin olduğunu ama ön planda tutulması gerektiğini aktaran Diyetisyen Mine Şenarslan, şunları dile getirdi:



“Bence kesinlikle ön planda tutulması gereken bir meyve nar. Aynı zamanda kötü kolesterolün düşürülmesine, kanın temizlenmesine, tansiyonun ve kan şekerinin dengelenmesine, damar tıkanıklığını engeller. Karaciğeri destekler, bağırsakların çalışmasını sağlar. Hamileler de çok rahatlıkla tüketebilir. Ama tüm bunların yanında tüketirken dikkat de gerekiyor. Her şeyin azı bizim için karardır diyelim. Çünkü şekerli su içiyoruz aslında bir nevi. Günde 1 bardak tüketmekte her zaman için daha sağlıklı olacaktır. Geri kalan günlerde de narın kendisini tüketmek daha sağlıklı olur bizler için. Ama dediğim gibi hepsinin az ve kararlı olarak tüketmekte fayda var. Çok fazla tüketip sağlığımızı tehlikeye atmamak gerekiyor. Sabah saatlerinde tüketilmesi de daha iyi olur. Çünkü vücut toksinlerden arındırdığı için hem de bağışıklığımızı kuvvetlendirdiği için güne zinde başlamamızı sağlamış oluruz. Hem de rengi çok güzel bir renk olduğu için enerji veren stresle savaşmamıza ve odaklanmamıza yardımcı olacaktır”