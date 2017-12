Türkiye Gazetesi

Dünyada ve ülkemizde her yıl artan oranıyla obezite, çağımızın riskli hastalıkları arasında yerini aldı. Son yıllardaki araştırmalar, obezitenin geride bıraktığımız 20 yılda toplumda nükseden stres ortamı ve düzensiz beslenme nedeniyle artış gösterdiğini ortaya koydu. Günümüzde başta gelişmiş ülkelerde çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubu obezite riski altında bulunuyor. Nişantaşı Obezite Enstitüsü Hekimi Op. Dr. Onur Peşluk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çağımızın hastalığı obezitenin yaşam süresini kısaltan bir hastalık olduğu belirtti.



Bilimsel kanıtı olmayan yöntemlerden uzak durmanın sağlığımızı korumak açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Peşluk, “Diyet yapmadan kilo vermek mümkün değildir. Aslında obezite cerrahisi ameliyatları da bir çeşit diyet yöntemidir. Amaç sadece kilo vermek değil, sağlıklı bir şekilde kilo vermek, obeziteye bağlı oluşabilecek hastalıkları engellemek ve verdiğimiz kilomuzu koruyabilmektir. Obezitenin bir hastalık olduğunu kabul etmek ve obeziteden kurtulmak için mutlaka profesyonel yardım almak gereklidir. Vücut kitle indeksiniz 30 kg/m2’nin üzerindeyse, ilk olarak bulunduğunuz yerde, bu konuda özelleşmiş bir merkez varsa oraya başvurmanız önerilir. Obezite ameliyatalarını “bariatrik cerrahi” olarak adlandırıyoruz. Bariatrik cerahi yöntemleri, bilimsel olarak kanıtlanmış ve başarı oranı çok yüksek olan yöntemlerdir. Obezitenin yaşam süresini kısaltan bir hastalık olduğu bilinmelidir. Obezitenin kaderiniz olmadığı ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğu unutulmamalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.



“Obezite ile mücadelede her adımda doğru destek”



Obezite hastalarının tedavi sürecinin çok önemli olduğunu vurgulayan Peşluk, “Tedavi gördüğünüz hastanenin obezite cerrahi deneyimi, kullanılan malzemelerin kalitesi üst seviyede olmalıdır. Tedavi esnasında oluşabilecek komplikasyonlara müdahale için teknolojik altyapısının yeterli olması gerekmektedir. Doğru merkez, hastanın ilk muayenesinden tedavi sonrasında sağlığına tam olarak kavuşması ve sonrasındaki rehabilite dönemini sağlıklı geçirmesine kadar onunla birliktedir. Obezite cerrahisinde Diyetisyen, Psikolog, Dâhiliye Uzmanı, Genel Cerrahi Uzmanı, Kardiyolog, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Ve Anestezi hekimlerinden oluşan uzman ekip tarafından muayene ve tetkikler yapılarak değerlendirme sonucuna göre en uygun cerrahi yöntem ya da tedavi sunulmaktadır. Nişantaşı Hastanesi; Nişantaşı Obezite Enstitüsü ile hastalarına obezite mücadelesinde her adımda doğru desteği sağlamaktadır” dedi.



“Doğru tanı, doğru tedavi ve doğru merkez”



“Nişantaşı Obezite Enstitüsünde “Doğru Tanı, Doğru Tedavi ve Doğru Merkez“ üçlemesiyle hizmet verilmektedir” diyen Peşluk, “Dünya kalite standartlarına uygun ve en son teknoloji medikal donanıma sahip ameliyathanelerinin yanı sıra, obezite cerrahisine uygun yoğun bakım ünitelerine sahiptir. Nişantaşı Hastanesinde, yaşam boyu obezite yönetimi kapsamında hastanın diyet ve beslenme takibi, kilo kontrolü, danışmanlık ve düzenli muayeneleri ile takibi sürdürülür. Akıllı bina teknolojisine ve tıbbi uygulamalara göre inşa edilen Nişantaşı Hastanesi, alanında deneyimli ve uzman kadrosu ile yüksek kalitede en iyi hizmeti sunmaktadır” ifadelerini kullandı.