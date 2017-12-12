Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Kardiyoloji Derneği ve Novartis işbirliği ile hayata geçirilen “Hayatı Seviyorum, Kalbimi Dinliyorum” kampanyası kapsamında çekilen kısa kliplerde rol aldı. Proje için bir taksinin şoför koltuğuna geçen oyuncu, kalp yetersizliği hastaları olan yolcular ve yakınlarıyla sohbet ederek onların ilham veren hikâyelerini dinliyor. Hasta ve hasta yakınları ile çekilen videoların kalbinidinlesen.com ve sosyal medya üzerinden yayınlanarak, kalp yetersizliği hastaları ve yakınlarının bilinçlenmesi hedefleniyor. Türkiye’de kalp yetersizliği görülme yaşının Avrupa’dan 10 yıl daha erken olduğunu söyleyen Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Üyesi Doç. Dr. Hakan Altay, toplumun yüzde 5’inin risk altında olduğunu belirterek “Ayak bileklerinde şişme, nefes darlığı ve yorgunluk gibi şikâyetleri olanların kalp yetersizliğinden şüphe ederek doktora başvurmaları gerekir. Ömür boyu devam eden kronik bir hastalık olan kalp yetersizliği, erken dönemde teşhis edilirse ilerlemesi engellenebilir. Böylece hastalığın ortaya çıkarabileceği hayati riskler önlenebilir” dedi.