Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medicana Bahçelievler Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Aşkıner, kış hastalıklarından çocukları koruma noktasında evebeynlere uyarılarda bulundu. Aşkıner, “ Özellikle okula, kreşe giden çocuğu olan aileler, kış aylarında çocuklarının sık sık hastalanmasından. Kışın çocukta ateş, boğaz ağrısı, öksürük gibi şikayetler her ailenin korkulu rüyası haline gelir. Peki bu sorunu hiç yaşamamanın bir yolu var mı? Maalesef bu soruya ‘evet’ cevabı veremiyoruz, ancak kış hastalıklarını en aza indirmek için uygulanabilecek bazı kolay yöntemler mevcuttur” dedi.



“Nezle grip gibi hastalıkların bulaşma yolunu iyi bilmeliyiz ki korunabilelim” diyen Aşkıner, “Bulaşma yollarından ilki damlacık yoluyla yayılım. Hastalık nefes alıp verme, öksürük, aksırıkla hasta kişilerden etrafa yayılan, virüs taşıyan hava zerrecikleriyle bulaşır. Zerrecikler saatlerce havada asılı kalır ve bu havayı soluyan diğer insanlara bulaşır. Diğer yayılım yolu da temas yoluyla bulaşma. Hasta kişi elinin içine öksürüp aksırdığı zaman eline, oradan elinin değdiği herhangi bir eşyaya, oradan da bu eşyaya dokunan diğer kişiye bulaşır. Kış hastalıklarından korunmanın en iyi yolu kişiden kişiye bulaşmayı engellemektir” ifadelerini kullandı.



Yrd. Doç. Dr. Ömer Aşkıner ailelere çocuklarını kış hastalıklarından korumada şu ipuçlarını verdi:



El yıkama



Kış hastalıklarından en önemli korunma yolu birçok hastalıkta olduğu gibi elleri sık sık yıkamak. Çok basit olan bu yöntemi maalesef gerektiği kadar uygulamıyoruz. Çocukların ellerini olduğu kadar kendi elimizi de yıkamalıyız. Anneler çocukların kıyafetlerini değiştirdikten, burnunu sildikten sonra; yemek yapmaya başlarken mutlaka kendi ellerini yıkamalı. Çocuğun elleri de yemek öncesi ve sonrası, dışarıdan ve okuldan geldikten sonra, oyun sonrası yıkanmalı. Çocuğa el yıkama alışkanlığı kazandırılması çok önemli. Biz yanında yokken de elini yıkaması ancak bu alışkanlığı kazanmış olmasıyla mümkün. El yıkama için antibakteriyel sabunlara, pahalı ürünlere gerek yok. Sıradan sabunlar gayet yeterli temizlik için.



Kendiniz hastayken dikkat



Kendiniz hastayken çocukla yakın temastan kaçının. Emzirme yaşındaysa elinizi yıkamadan, ağzınızı gargara yapıp burnunuzu temizlemeden emzirmeye başlamayın. Emzirirken maske kullanmanız bulaşma riskini azaltacaktır. Öksürüp hapşıracağınız zaman kağıt mendille ağız burun bölgenizi kapatın ki virüsler etrafa yayılmasın. Mendil yoksa ağzınızı elinizle değil dirsek iç kısmıyla kapatarak öksürün. Bu şekilde temas yoluyla bulaşmayı azaltmış olursunuz.



Hasta çocuklarla temastan kaçınılmalı



Çocuk kreşe ya da okula gidiyorsa hasta çocuklardan uzak tutulması konusunda alınan önlemleri okuluyla görüşün. Sizin çocuğunuz hasta olduğunda da diğer çocukları korumak adına mümkün olduğunca okula göndermeyin. Eğer okula giden büyük kardeş hasta olmuşsa evdeki küçük kardeşle temasına, birbirlerine sarılmalarına, öpmelerine izin verilmemeli, mümkünse aynı odada yatırılmamalıdır.



Okuldan gelince kıyafetleri çıkarılmalı



Okuldan gelir gelmez kıyafetleri çıkarılmalı, hem kendi eliniz, hem çocuğun elleri yıkanmalıdır. Ağız gargarası yapılmalı, burna su çektirilip temizlenmelidir. Burnuna su çekemiyorsa serum fizyolojik burun spreylerinden faydalanılabilir.



Oda havası önemli



Oda sıcaklığı ve neminin uygun parametrelerde olmasına dikkat edilmelidir. 22-24 derece oda sıcaklığı uygundur. Kışın havanın daha kuru olması ve ısıtıcılar nedeniyle daha da kurumasından dolayı havanın nemlendirilmesi önemlidir. Su dolu kaplar peteklerin üzerine konulabilir veya oda havasını nemlendirici cihazlar kullanılabilir. Odanın düzenli olarak havalandırılması ev içi bulaşma riskini azaltacaktır.



Oyuncak hijyenine dikkat



Çocukların oyuncakları düzenli olarak temizlenmeli, yıkanabilenler yıkanmalıdır. Özellikle misafir çocuklarıyla ortak kullanımdan sonra temizlenmesi çok önemli.



Vücut direnci artırılmalı



Bunun için tek tip gıda değil, her türlü besinden yeterince yemesine özen gösterilmeli. C vitamininden zengin gıdalar, portakal, mandalina, havuç, karnabahar, kivi, ıspanak tüketimini artırmak gerekiyor. Bu gıdaları sadece hastayken değil, hasta olmadığımız dönemde, tüm kış boyunca tükettiğimizde maksimum fayda sağlarız. Paket gıdalar yerine taze ürünler, haftada 1-2 defa balık tüketimi vücut direncine katkı sağlar. Pasif sigara içiciliği, alerjik rinit gibi savunma sistemini zayıflatan durumlara karşı yeterli önlem alınmalıdır.



Giyimine dikkat



Çok kalın tek kat kıyafet yerine orta kalınlıkta 2-3 kaç kıyafet tercih edilmeli. Çocuk sıcak ortama girdiğinde en üsttekini çıkartmalı, terleyerek üşütmesine engel olunmalıdır. Çok soğuk havalarda mutlaka atkı ve bere kullanımına dikkat edilmelidir. Atkı ve eldivenler mümkünse her gün yıkanmalı ve değiştirilmelidir.



Uyku düzeni



Vücut direncimizi artıran en önemli konulardan birisi yeterince dinlenmek. Bunun için de vücudumuzun ihtiyacı kadar uyumamız gerekiyor. Özellikle çocukluk döneminde 9-10 saat uyunmalı. Çocuğun geç saatlere kadar TV izlemesi, bilgisayarda oyun oynamasına izin verilmemeli.



Aşı



Zorunlu aşılar zamanında yapılmalıdır. Herhangi bir kronik hastalığı varsa, alerjik bir bünyesi varsa ve tüm önlemlere rağmen sık sık hastalanıyorsa doktorunuza danışarak grip aşısı yaptırmanız uygun olacaktır. Grip aşısı ABD’de 6 aylıktan itibaren her çocuğa önerilmektedir. Yine tüm önlemlere rağmen sık hasta olan çocuklara vücut direncini artırıcı bitkisel kökenli ilaçlar faydalı olabilir.



Anne sütü



Bebeğin vücut direnci için anne sütü çok önemli. Sadece emdiği dönemde değil, ileriki yıllarda da sağlıklı, güçlü bir çocuk olmasında anne sütünün önemi çok fazla. En az altı ay, mümkünse daha fazla süre anne sütüyle beslenmeye dikkat edilmelidir.”