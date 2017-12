Türkiye Gazetesi

Demansı merak edenler bu haberi sizler için derledik. Peki demans nedir, bir tedavisi var mıdır, demansın belirtileri nelerdir? İşte bu noktada siz değerli okuyucularımıza yardımcı olmak adına bu haberi derledik. Demans bir yaşlılık hastalığı olarak bunamaya verilen isimdir. Demans hastalığı (bunama), zihinsel becerilerin hastalık nedeniyle zayıflaması durumudur. Genellikle 50 yaşının üzerinde ortaya çıkan bu hastalık çoğu kez yavaş ilerler. Hastalık nedeniyle beyin bilgi,davranış ve gündelik yaşamı sürdürme konularında yetersiz kalır. Demansın en sık görülen nedeni, tüm demans hastaların en an yarısının muzdarip olduğu Alzheimer hastalığıdır. Bununla birlikte, beyni zayıflattığı için demans hastalığına yol açan 200 farklı hastalık vardır. Ailesinde demans ve kronik psikiyatrik hastalıklar olanlar, kronik depresyonu olanlar, beyin damar hastalığı risk faktörleri olanlar, kronik kafa travması geçirenler ve özellikle 80 yaşın üzerinde olanlarda görülebilen hastalıktır.



BELİRTİLERİ

Başta unutkanlık olmak üzere, dil, beceri, yönelim konularında yaşanan yetersizlikler; kişilik ve davranış değişimleri, bağımsızlığı yitirme gibi durumlar demans hastalığının belirtileridir.



TEDAVİSİ VAR MI?

Hipotiroidi, hidrosefali, depresyon, vitamin eksiklikleri gibi, bir nedene bağlı olarak gelişen demansların tedavisi olabilir. Diğer demanslarda kesin tedavi olmayıp,amaç ilerlemenin yavaşlatılmasıdır.



DEMANS-ALZHEİMER BAĞLANTISI

İkisinin arasındaki ilişki şu şekilde ifade edilebilir; her demans Alzheimer hastalığı değildir ama her Alzheimer hastalığı demanstır. Alzheimer hastalığı dışında demansa neden olan bir çok hastalık ve durum vardır.



Yılda 10 milyon kişi ‘unutuyor’

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bugün dünyada yaklaşık 50 milyon demans hastası bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü, bu rakamın 2050 yılında 152 milyona çıkmasını öngörüyor. Yılda 10 milyon kişi demans hastalığına yakalanıyor. Tablonun bu kadar ürkütücü olması üzerine Dünya Sağlık Örgütü tarafından, ülkelerin demansla alakalı politika ve planlarını, risk azaltma önlemlerini, bakım ve tedavi sağlama altyapısını izlemek üzere web tabanlı bir küresel bir izleme programı başlatıldı. Program ayrıca hastalık yükü verilerinin de ortaya konmasını hedefliyor. Yeni demans vakalarının yüzde 60’ı düşük ve orta gelirli ülkelerde görülüyor.



Zeytinyağı demanstan koruyor

Akdeniz diyetinin Alzheimer’dan koruyucu etkisine dikkat çeken Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başar Bilgiç, bugüne kadar yapılan birçok çalışmada bu diyetle beslenenlerde demans riskinin azaldığının ortaya çıktığını söyledi.Bu yıl 6.000 yaşlı ile yapılan yeni bir çalışmada Akdeniz tipi diyetle beslenmenin yaşlılarda zihinsel bozukluk gelişme riskini yüzde 30-35 arasında azalttığını anlatan Doç. Dr. Bilgiç “Bu diyetin ana unsuru olan zeytinyağının bu olumlu etkinin arkasındaki sebep olabileceği öne sürülüyordu. Yakın tarihli bir çalışmada zeytinyağı içeren bir diyetle beslenen farelerde Alzheimer ile ilişkili beyin değişikliklerin daha az ortaya çıktığı gösterildi. Zeytinyağı ile beslenen hayvanların beyni Alzheimer hastalığında biriken maddelere ve zararlı süreçlere karşı çok daha dirençli bir şekilde savaşabiliyor. Bu çalışmada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri ise zeytinyağının tipi. “Natürel sızma” denen rafine olmayan ve bekletilmeyen zeytinlerden sıkılan zeytinyağıyla bu olumlu sonuçlar elde edilebiliyor” dedi.



Alzheimer ve demans hastalıkları için tedavi umudu

Beynin yön bulma duygusunu yöneten noktası keşfedildi. Biliminsanlarının yeni keşfi, alzheimer ve demans hastalıkları için tedavi umudu olabilir. Bilim insanları beyinde yön bulma duygusunu kontrol eden bölgeyi tespit etti. Buna göre, söz konusu bölgede beyin sinyalleri daha kuvvetli olan insanların, yön duyguları da güçlü oluyor. Current Biology dergisinde yayımlanan çalışmada, yön duygusunu yöneten kısım "Beyin içi pusula" olarak adlandırılıyor. İnsanlar, beyin içi pusulaları yavaşladığında kayboluyor. Ayrıca, işleri doğrultusunda yön bulan kişilerin beyninde entorhinal korteksin bir bölgesinde sinyallerin arttığı gözlemlendi. Beyindeki sinyaller kuvvetlendikçe, kişilerin yollarını daha kolay bulduğu anlaşıldı. Londra'da taksi şoförleri üzerinde yapılan çalışmalar, onların yola çıktıkları zaman önce hangi yöne gideceklerini hesapladıklarını ortaya koydu. Bu hesapların entornihal kotekste yapıldığı ve yön duygusu güçlü şoförlerin daha çok sinyal yaydığı belirlendi. Bu keşif alzheimer, demans gibi hastalıklara umut ışığı olabilir. Zira bu hastaların yön bulma duygusunun neden kötüleştiği sorusu henüz netlik kazanmış değil.