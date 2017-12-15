Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) ortaklığında geçen ocakta başlayan proje kapsamında Türk hekimleri, Suriyeli doktor ve hemşirelere hasta muayenesi, çocuk aşısı, gebe takibi ve reçete yazımı gibi konularda 6 hafta süreyle eğitim verdi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay'daki Göçmen Sağlığı Eğitim merkezlerinde eğitime tabi tutulan Suriyeliler, Türk sağlık sisteminin işleyişini de öğrendi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan bin 222 sağlıkçıdan ilk etapta 282'si doktor 617'si, Suriyelilerin yoğun yaşadığı illerde açılan 91 göçmen sağlığı merkezlerinde görevlendirildi.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle mesleklerine ara vermek zorunda kalan Suriyeli sağlıkçılar şimdi Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkan sayesinde yurttaşlarına şifa dağıtıyor.

İzmir Karabağlar Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezinde 67'si doktor toplam 134 Suriyeli sağlık personeli eğitimden faydalandı.

Merkezde şu anda 5'i doktor 7 sağlık personeli hizmete başladı.

Resmi kayıtlara göre 130 bin Suriyeli'nin yaşadığı İzmir'de projenin başladığı günden bu yana 43 bin Suriyeli sığınmacı tedavi edildi.