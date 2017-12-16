Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Projeye destek veren İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, İSTKA’nın toplum sağlığı ile ilgili projelere öncelik verdiğini belirterek “Herkes için erişilebilir, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunulması temel hedeflerimizden biri. İSTKA olarak sağlık altyapısının geliştirilmesi, insan kaynağı yetkinliğinin iyileştirilmesi, sağlık ekipmanlarının kalitesinin artırılması, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik projeleri destekliyoruz. Geroteknoloji Merkezi ve düşmenin önlenmesi projesi de bu açıdan toplum sağlığına katkı yapma hedeflerimizin içindeki projelerden biri oldu” dedi.