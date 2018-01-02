Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskiden insanların yüzlerinde yaşının izleri belli olduğunda estetik yaptırdığını, bugün ise botoksun ve dolgunun yaygınlaşması yüzünden gençlerin de estetiğe olan talebinin arttığına dikkat çeken Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Genel Başkanı Reşat Bahat, “Gençler yüzleriyle oynamayı fazla seviyor. İç derinlik azaldıkça dış görüntü daha da önem kazanıyor. En çok kırışıklık, göz kapağı düşüklüğü, gözaltı torbaları, alın ve yüz germe, dudak dolgusu müdahaleleri yapılıyor. Bunların dışında göğüs ve burun için de ciddi talepler var. Daha çok kadınlar estetik yaptırıyor ama erkeklerde de ciddi anlamda talep artışı söz konusu” dedi.

Yüzü daha oturmamış ergen bir kişiye estetik yapmamak gerektiğini savunan Bahat, bunun tıbben de etik olmadığını vurguladı.

Türkiye’de estetik sektörü büyüklüğünün 1 milyar liraya ulaştığını kaydeden Reşat Bahat, kayıt dışı işlemlerin problem oluşturduğunu belirterek, “Hastanelerde, tanımlanmış kurumlarda çok ciddi bir sıkıntı yok. Ama onların dışında kayıt dışı olarak 2,5 milyar liralık bir pazar söz konusu” dedi.