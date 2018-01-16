Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında bilim adamları, doktor, mühendis ve yazılım uzmanlarının bulunduğu ekip, 3 yıllık araştırma ve çalışma ardından Türkiye'de ilk defa tamamen millî olan beyin pilini üretmeyi başardı. Epistop ismi verilen cihaz, hastaların yüzde 30'unda kesin sonuç veriyor. 6 milyon dolarlık AR-GE çalışmasıyla üretilen cihaz, dünyada sadece ABD tarafından üretilen benzerine oranla daha gelişmiş özelliklere sahip. İlaca karşı dirençli olan epilepsi ataklarını engelleyen ve beyine belli dozda elektrik akımı yollayan Epistop, hastanın göğüs kafesinin üzerindeki derinin altına takılıyor ve beyine giden sinirlere kablolarla bağlanıyor. Hastalığın şiddetine göre frekans ayarlaması da yapılabilinen cihaz, yerinden çıkarılmadan 6 ayda bir deri üzerinden şarj ediliyor. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak deri üzerinden programlama da yapılabilen cihazın ömrü ise 250 yıl. DHA