Türkiye Gazetesi

Çelik bir kabin içerisinde, deniz seviyesinde atmosferik basınçtan daha fazla bir basınca maruz bırakılarak yüzde 100 oksijen solumasına dayanan hiperbarik tedavisi, özellikle diyabete bağlı kapanmayan ayak yaraları için umut oluyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşayan diyabet hastası 67 yaşındaki Fikri Yücel'in her iki ayağı için verilen ampütasyon kararından oksijen tedavisiyle vazgeçildi.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Yücel, 8 yıldır diyabet hastası olduğunu ve insülin kullanmaya başladığını söyledi. Yücel, sağ ayağında geçmeyen yara nedeniyle bir süre hastanede yatarak tedavi gördüğünü ve doktorların, ayağının kesilmesi kararı aldığını aktardı.

Ayağını kaybetmemek için tedavi arayışına girdiğini anlatan Yücel, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Su Altı Hekimliğine başvurduğunu ifade etti. Hiperbariğin ne olduğunu bilmeden hastaneye geldiğini dile getiren Yücel, "Enfeksiyon bölümüne yatırıldıktan sonra hastanede 40 gün boyunca hiperbarik oksijen tedavisi gördüm. Ayağımdaki yara kurudu sanki top oynuyorum. Tedavim bitince de Nallıhan'a geri döndüm." dedi.

Yücel, çivi batması sonucu sol ayağında oluşan yara nedeniyle tekrar GATA'ya geldiğini, yeniden hiperbarik tedavisi gördüğünü anlattı. Hastanenin dahiliye bölümünde yattığını ve bu sırada da günlük oksijen tedavisi aldığını belirten Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Hiperbariğin ne olduğunu bilmiyordum, bu sayede öğrendim. Hiperbariğe giriyorum, bir de seviyorum orayı. Bütün hocalarımıza, personelimize teşekkür ediyorum. Eğer Nallıhan'da kalsaydım ayaklarımı kaybedecektim. Binlerce şükürler olsun bu operasyonlara gerek kalmadan ayaklarımı geri kazandım. İnsanlar kaçmasınlar gelsinler hiperbariğe girsinler. Ben her yönüyle çok şeyler kazandım burada. İçeride en az on kişi oluyoruz, personel oluyor her şey kontrol altında, uçak gibi sevilecek bir yer."

En çok diyabetik ayak tedavisinde kullanılıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sualtı Hekimliği Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kemal Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiperbarik oksijen tedavisinin uygulandığı alanları anlattı.

Şimşek, özellikle diyabete bağlı kapanmayan ayak yaraları ile kemik iltihapları, yanık, ani işitme ve görme kaybı, damar tıkanıklığına bağlı yaralar, soba ve tüp gaz zehirlenmeleri, vurgun, hava gaz embolisi ile yumuşak doku enfeksiyonu yaşayan hasta gruplarının, hiperbarik oksijenle tedavi edilebildiğini söyledi.

Damar yapısının diyabete bağlı olarak bozulduğunu ve bu nedenle ayak yaraları oluştuğunu kaydeden Şimşek, en sık tedavi ettikleri hasta gruplarının da diyabetik ayak yaraları olduğunu dile getirdi.

Şimşek, her diyabetik ayak yarasının oksijen tedavisi alamadığını, hekimin, hastanın yarasının iyileşebilir durumda olduğuna yönelik kararıyla bunun mümkün olduğuna dikkati çekti.

Diyabet hastası Fikri Yücel'in kendilerine başvurduğunda ayağı için ampütasyon kararı verildiğini ifade eden Doç. Dr. Şimşek, şunları belirtti:

"Olay sadece hiperbarik oksijen tedavisi değil. Kalp damar cerrahisi ayağı ve kan şekerinin düzenlenmesi kısmı var. Olaya sadece hiperbarik gözüyle bakmamakta fayda var. Bu kararları kronik yara konseyimizde 8 ayrı branşı bir araya getirerek hastalar hakkında olabilecek en güzel sonuçları almak için veriyoruz.

Bir yıl arayla her iki ayağının alınması kararı verilen hastamızın tedavisinde çok olumlu sonuçlar aldık. Geçen sene yürüyemeyecek durumdaki hastamız bu sene kendisi yürüyebiliyor. Doğru endikasyon ve doğru tedaviyle bu sonuçları almak mümkün. Hastalarımız günlük iki saatten toplamda bir ayda 30-40 seans arasında değişebilen tedaviler alabiliyorlar."