Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknoloji çağındayız... Bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi elektronik aletlerin kullanımı bebek sayılacak yaşlara kadar indi. Günümüzde ebeveynlerin çoğunun başı, çocuklarının oyun bağımlılıklarıyla dertte. Bu yıl yenilenecek Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması (The International Classification of Diseases) teşhis kılavuzunda da bilgisayar oyun bağımlılığı “akıl hastalığı” başlığı altında yer alacak. Konuya ilişkin değerlendiremede bulunan Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Onur Noyan, oyun bağımlılığıyla ilgili korkunç bir tablo ortaya koydu. Aileleri dikkatli olmaları konusunda uyaran Noyan “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 16-24 yaşları arasında internet kullanımı 2005’te yüzde 25’lerdeyken 2017’de yüzde 90’lara çıkmış durumda. Yaklaşık yüzde 10’u internet ve oyun bağımlısı olarak değerlendirilmekte. Bu oranlar uyuşturucu madde bağımlılığından daha yüksektir. Aileler çocuklarıyla zaman geçirip, onlara model olmalı ve sorumluluklar yüklemelidir” ifadelerini kullandı.

KONUŞMAYI ÖĞRENEMİYORLAR

Çocuk Kaygı Terapisti ve NLP Uzmanı Burcu Polatdemir ise, şunları dedi: Zamanının çoğunu telefon ya da bilgisayarla geçiren ebeveyni gözlemleyen çocuğun farklı davranmasını beklemek tutarsız bir örnek olacağı için aradaki güven bağını da zedeleyecektir. Öncelikle ailelerin çocukları gürültü yaptığı, yemeğini yemediği, bağırıp ağladığı için masumca destek aldığı tabletler, âdeta onlara zarar veren arkadaş gibi oluyor. 5 yaşına kadar konuşma egzersiziyle yeterince zaman geçirememiş çocuk, kalıcı konuşma bozuklukları yaşayabiliyor. Bu dertten muzdarip ailelerin sayısı artıyor.