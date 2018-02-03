Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AS’de görülen bel ağrısının kronik bel ağrısından farklı olduğunu anlatan Doç. Dr. Karadağ “Bel, sırt, boyun ve kalçaların arka kısımlarında hissedilen ağrı, dinlenmeyle ortaya çıkar veya şiddetlenir ve günlük hareketlerle azalır. Bu yüzden AS hastalarında sabah yataktan kalktıklarında yarım saati bulan ‘sabah tutukluğu’ denilen durum görülür. Yataktan kalkması, çoraplarını giymesi, ayakkabılarını bağlaması zorlaşır. Ağrı ve tutukluk hareketle biraz düzelir ama istirahat pozisyonuna geçtiğinde artar. Gecenin ikinci yarısında uyandırması tipik bir belirtidir. Bazen sol kalçada ya da sağ kalçada da ağrı olur. AS ağrısı ağrı kesicilerle geçer. Ancak iltihap sessiz şekilde omurga üzerinde hasar vermeye devam eder” dedi. AS’nin bütün eklemleri tutabildiğine işaret eden Doç. Dr. Karadağ “Kaburgaları tuttuğunda hastalar nefes alıp verirken göğüste batmadan şikâyet ederler. Ayrıca topuk ağrısı, diz-ayak bileği gibi eklemlerde ağrı ve şişlik de görülebilir. Yine bu hastalarda gözün iltihabı olan üveit, bağırsağın iltihabı olan Crohn veya ülseratif kolit de birlikte görülebilir” dedi.