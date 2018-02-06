Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşırı tükettiğinizde bazı yiyeceklerin sizi strese sokabileceğini biliyor musunuz? Mesela, az miktarda tüketildiğinde dikkati ve konsantrasyonu artıran kahvenin günde 3 fincanın üzerine çıkıldığında strese soktuğunu; aşırı şeker tüketimlinin, salam sucuk gibi şarküteri ürünlerinin, glüten hassasiyeti olanlarda ekmek, simit gibi yiyeceklerin stresinizi artırdığını biliyor muydunuz?

İşte sizi huzursuz edebilecek yiyeceklerden bazıları:

- Kahve: Az miktarda alınan kahve/kafein dikkati ve konsantrasyonunu artırırken, 200-300 mg’ın üstünde kafein almak stres hormonu ve adrenalin salgısına sebep açarak sizi stresli ve kaygılı yapar.

- Çay: Çayın içerisindeki tein, kafeinin ikiz kardeşidir. Teinin etkisi, kafeinden daha uzun sürede ortaya çıkar. 2 bardak demli çay 1 fincan kahveye eşittir.

- Şeker: Özellikle tek seferde ve yüksek miktarlarda tüketildiğinde fazla insülin salgılanmasına, gereğinden fazla salgılanan insülin ise kısa sürede kan şekerinde düşmeye sebep olur. Kan şekeri düşüşleri aynı zamanda stres cevabını ortaya çıkararak stres düzeylerinin artmasına yol açar.

- Tatlandırıcılar: Şeker gibi etki eder. Aspartam ayrıca beyni uyararak sinirlilik ve stres katsayısında artışa sebep olur.

- Şarküteri ürünleri: Salam sucuk gibi ürünlerde et, kıkırdak, organ, deri gibi protein kaynakları mikrobiyal transgluminaz adı verilen bir madde ile bir araya getirilerek, etin bütün olarak görünmesi sağlanır. Mikrobiyal tranglutaminazlar bağırsak geçirgenliğini artırarak vücudunuzu ve sizi strese sokar.