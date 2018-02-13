Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Türkiye gazetesi

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Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği Araştırma Sekreteri ve Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Hacıbekiroğlu, kansızlık dendiğinde “eksiklik anemisi” ile “kemik iliğinden kaynaklanan anemi”lerin birbirinden ayrılması gerektiğini belirterek “En sık karşılaştığımız kansızlık sebebi eksiklik anemileri dediğimiz hemoglobin yapısında gerekli olan demiri, B12’yi ve folik asiti hastanın alamamaması ya da kronik kan kayıpları yüzünden gelişen eksiklik anemisidir. Et yemeyen, ağır adet kanamaları geçiren ya da mide bağırsak sisteminden gizli kanaması olan kişiler eksiklik anemisi yaşar” dedi.



KANSER OLABİLİR

Kansızlığın kemik iliğinden de kaynaklanabileceğine işaret eden Doç. Dr. Hacıbekiroğlu, “Eksiklik anemilerini dışladıktan sonra kansızlığı açıklayacak başka bir sebep bulunamıyorsa, kemik iliği ile ilgili hastalıkların araştırılması gerekir. Akut lösemiler, Multlipl Myelom, lenfoma gibi hastalıklar bu hastalıklardandır. Kemik iliğinde 3 tip hücre yapılır. Hematolojik bir kanser sebebi ile bir tip hücrenin üretimi artarsa, diğerlerine üretim yapacak yer kalmaz. Dolayısıyla yeterli derecede kan üretilemez. Bu şekilde kansızlık hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir” diye açıkladı.



DALAK BÜYÜMESİ İŞARET

Kemik iliğinde kan hücrelerinin üretilememesi durumunda, bu görevi karaciğer ve dalağın devraldığını belirten Doç. Dr. Hacıbekiroğlu “Bu üretim karaciğer ve dalak büyümesine yol açar. Kansızlıkla birlikte bu organlarda da büyümenin olması kemik iliği ile ilgili sıkıntı olduğunu gösterir” dedi.