Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada, her yıl 300 binin üzerinde Türkiye’de ise yaklaşık 2500-3000 çocukta kanser ortaya çıkıyor. Çocuklar arasında en sık görülen kanser türleri arasında ilk sırayı lösemi alırken; lenfoma, çocuklarda böbrek tümörleri ve yumuşak doku tümörleri ile de karşılaşılabiliyor. Kanser belirtilerinin özellikle kış aylarında sık rastlanan enfeksiyon hastalıklarıyla benzerlik gösterdiğini söyleyen Memorial Şişli Hastanesi Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Atila Tanyel, “Özellikle kış aylarında çocuklarda yüksek ateş, uzun sürüyor ve antibiyotik tedavisine rağmen geçmiyorsa mutlaka doktora başvurmak gerekir. Çünkü çocukluk çağı kanserleri kış hastalıklarıyla çok karışıyor” dedi. Prof. Dr. Tanyel, halsizlik, çabuk yorulma, öksürük ve nefes darlığının da çocuklarda kanser belirtisi olabileceğine dikkat çekti.

DİŞ ETİ KANAMASINA DİKKAT

Çocukluk çağında birçok kanser türünün görülebileceğini hatırlatan Prof. Dr. Tanyel, “En sık görüldüğü yaşlar 2-5 yaş arasındadır. Bu erken dönemde görülen kanserlerin bazıları genetik bozukluklar içerir. Ayrıca D vitamin eksikliğinin ve viral enfeksiyonlar da kanser gelişiminde önemli rol oynar. Çocukluk çağında en sık görülen kanser türü lösemilerdir. Lösemi, çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturur” diye konuştu. Kanserin başta karaciğer olmak üzere birçok organ ve dokuyu etkilemesinden dolayı kanama sisteminde de bozulmalara yol açtığını vurgulayan Prof. Dr. Tanyel, “Hastalarda burun kanması, diş eti kanaması, vücutta morluklar, kanlı kusma ve dışkısında kan görülebilir. Bazen nadir de olsa hastaneye beyin kanaması ile gelen çocuk hastalar olmaktadır” dedi.