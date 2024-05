‘Tavuk karası’ hastalığı hayatını kararttı: Yüzde 92 görme kaybı var, tedavi için yardım bekliyor

Gaziantep’te yaşayan ve 2 yıldır tavuk karası adı verilen göz hastalığıyla mücadele eden Hasan Hüseyin Güneş, gözlerini kaybetme riski ile karşı karşıya. Hastalığı nedeniyle gündüz az gören, gece ise neredeyse hiç görmeyen Güneş, “2 yıl önce başlayan göz hastalığım sebebiyle yüzde 92 görme kaybım mevcut. Şu an ben sokaklarda kalıyorum” diyerek tedavisi için yardım istiyor.

Hüseyin Güneş, halk arasında ‘tavuk karası’ ve ‘gece körlüğü’ olarak bilinen hastalığı nedeniyle görme kaybı yaşıyor. Eşiyle 11 ay önce boşanan ve zor günler geçiren Güneş, tedavi olmanın hayalini kuruyor.

GÜNDÜZ AZ GÖRÜYOR, GECE NEREDEYSE HİÇ GÖRMÜYOR

Ailesini kaybettiğini anlatan Hasan Hüseyin Güneş, “Annem kan kanseriydi ve 7 yıl önce kaybettim. Babam ise 2,5 yıl önce kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Ben ise 11 ay önce eşimden ayrıldım. Ben 2 yıldır tavuk karası adı verilen göz hastalığıyla mücadele ediyorum. 2 çocuğumun velayeti bende, diğer 2 çocuğum ise annesinde kalıyor. Benim şu an kalacak yerim olmadığı için diğer çocuklar da annelerinin yanında kalıyor. 2 yıl önce başlayan göz hastalığım sebebiyle şu an yüzde 92 görme kaybım mevcut. Şu an ben sokaklarda kalıyorum" dedi.

"AKRABALARIM HASTALIK SEBEBİYLE GÖREMEZ HALE GELDİ"

Yaşadığı hastalığı anlatan ve akrabalarından da bu hastalık sebebiyle görme kabiliyetini kaybedenlerin olduğunu söyleyen Güneş, tedavi olmak istediğini söyledi.

Tedavi için destek isteyen ve hastalığın Kayseri ile Ankara'da tedavi edilebildiğini belirten Güneş, “Yüzde 92 görme engelim olduğu için gidecek yerim yok. İki ablam var onlarla irtibat halindeyim. Gözümdeki rahatsızlık tavuk karası. İrsi bir hastalık. Aileden gelen bir şey. Babamın dedesi ve amcamızın oğlu bu hastalık sebebiyle göremez hale geldi. Bu hastalığın tedavisi daha önce yokmuş ama şu an yeni yeni başlamış. Kayseri’de ve Ankara’da göz hastaneleri var, oralarda tedavisi mevcutmuş. 200 bin ve 250 bin TL para istiyorlar. İmkanlarım elverişli olmadığı için tedaviyi yaptıramıyorum” diye konuştu.