Uzun süredir mücadele ediyordu: İlçede ilk defa yapılan operasyonla sağlığına kavuştu

Genel Cerrahi Kliniği tarafından uzun süreden beri takip edilen 28 yaşındaki Süreyya Karadeniz, yutkunma güçlüğü, nefes darlığı ve çarpıntı şikayetlerinin artması nedeniyle hastaneye başvurdu.

İlk defa yapılan ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Azat Közgün, uzun süreden beri takip ettikleri hastanın yükselen tiroid hormon düzeyleri, ameliyat öncesinde verilen tedavi ile normal seviyelere indiğini söyledi.

Közgün, gerekli tüm tetkiklerin tamamlanmasının ardından hastayı ameliyata aldıklarını belirterek, "Yaklaşık 2 saat süren titiz bir operasyonun ardından hasta başarıyla servise alındı. Ameliyat sonrası süreçte 3 günlük tedavisi tamamlanan hastamız, sağlığına tamamen kavuştu ve bugün de taburcu edeceğiz" dedi.

"ŞİKAYETLERİM TAMAMEN GEÇTİ"

Süreyya Karadeniz ise, uzun bir süreden beri devam eden hastalığı için sürekli kontrole geldiğini ifade etti. Karadeniz, "Fakat yutkunma güçlüğü, nefes darlığı ve çarpıntı oluşmaya başlayınca doktorum ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Çok şükür ameliyatım başarılı geçti. Şikayetlerim tamamen geçti. Yaşadığım ilçede bu ameliyatın yapılması, bizim için büyük bir sürpriz oldu. Doktoruma ve hastane çalışanlarına teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.