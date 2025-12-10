Türk futbolunda geniş çaplı yürütülen bahis ve şike soruşturması yeni detaylarla gündemin merkezine oturdu. Soruşturmada tutuklanan isimlerden biri olan Sakaryaspor kalecisi Yunus Emre Tekoğul da gündeme geldi. Kamuoyunca Yunus Emre Tekoğul kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı merakla araştırılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, futbol dünyasından birçok tanınmış ismin yanı sıra Yunus Emre Tekoğul da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik tarafından incelenen dijital materyallerde, Tekoğul’un Whatsapp yazışmalarında rakip takımın kazanacağına yönelik ifadeler ile maçın skoruna etki edebileceğini düşündüren sözler tespit edildi.

YUNUS EMRE TEKOĞUL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

8 Ocak 2005 doğumlu olan Yunus Emre Tekoğul 20 yaşındadır. Tekoğul bahis soruşturması sonrası spor kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.

YUNUS EMRE TEKOĞUL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola TÜRASAŞ Sakarya Demirspor altyapısında başlayan Yunus Emre Tekoğul uzun süre amatör seviyede görev yaptıktan sonra 2020 yılında Sakaryaspor’a transfer oldu.

Genç kaleci 12 Haziran 2024 tarihinde profesyonelliğe geçerek A takım kadrosuna dahil edildi. Tekoğlu'nun Sakaryaspor ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

YUNUS EMRE TEKOĞUL NERELİ?

Yunus Emre Teoğlu aslen Sakaryalıdır. Futbol hayatına da memleketinde adım atan Tekoğul Sakarya Demirspor ile kariyerine ilk adımı atmıştır.

