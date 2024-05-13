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Haberler > Sağlık > İlaç raporunu yeniletmek için hastaneye gitti, kalbinde kitle çıktı

İlaç raporunu yeniletmek için hastaneye gitti, kalbinde kitle çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İlaç raporunu yeniletmek için hastaneye gitti, kalbinde kitle çıktı

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur’da yaşayan ve kalbindeki sıkışma şikayetleri artan Yahya Özsoy, ilaç raporunu yeniletmek için gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı. Yapılan tetkiklerde Özsoy’un kalbini saran bir kitle tespit edildi. 1 kilodan fazla olan yağ tabakası başarılı bir operasyonla alındı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Yahya Özsoy, daha önce anjiyo olduğu için sürekli kullanması gereken ilaçların raporunu yeniletmek ve kalbinde artan sıkışma şikayetlerini kontrol ettirmek için hastaneye müracaat etti. Özsoy’un yapılan kontrolde kalbinde şüpheli bir kitle tespit edildi. 

KALBİNİ SARAN KİTLE TESPİT EDİLDİ

Başka bir hastaneye sevk edilen Özsoy, tetkiklerinin tamamlanması ile kalbinde sık rastlanmayan, kalbinin damarlarından beslenen ve kalbini tamamen saran bir kitle olduğu tespit edildi. Yapılan ameliyat hazırlıklarının ardından Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları Prof. Dr. Ali Vefa Özcan ve Op. Dr. Serkan Akcan tarafından ameliyata alındı. Zorlu geçen ameliyat ile kalbini çevreleyen 1 kilo 84 gram yağ tabakası başarıyla çıkartılan ve 1 damarına bypass yapılan Özsoy, yoğun bakım ve servisteki tedavisini tamamlanmasının ardından sağlıkla hastaneden taburcu edildi.

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1 KG YAĞ TABAKASI OPERASYONLA ÇIKARILDI

68 yaşındaki hastanın yaklaşık 1 ay önce kendilerine kalbinde şüpheli kitle tespiti ile müracaat ettiğini kaydeden Prof. Dr. Ali Vefa

Özcan, taburcu olmasının ardından kontrole gelen hastanın durumunun gayet iyi olduğunu söyledi. Özcan, "Yaptığımız tetkikler sonucu bu kitlenin bir yağ tümörü olduğu anlaşıldı. Hastamıza yaptığımız başarılı bir açık kalp ameliyatıyla, yaklaşık 1 kilogram kadar olan yağ kitlesini kalbin çevresinden çıkardık. Çıkarıldıktan sonra patolojiye gönderilen bu kitlenin iyi huylu olduğu da öğrenildi" dedi.

İlaç raporunu yeniletmek için hastaneye gitti, kalbinde kitle çıktı - 2. Resim

2 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Hastanede kaldığı süre boyunca hastanın takibini yapan Op. Dr. Serkan Akcan da, "Yahya amcamızın durumunu sürekli takip ettik. Ameliyatından sonra 2 gün yoğun bakımda tedavisi oldu. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra 5 gün daha servisimizde kedisini misafir ettik. Daha sonra herhangi bir sıkıntı yaşanmayınca sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Bugün de kendisi kontrolüne geldi. Durumunun gayet iyi olması bizleri de çok mutlu etti" diye konuştu.

“ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN”

"Allah sizin elinizden bana şifa nasip etti" diyerek hastane ekibine teşekkür eden Yahya Özsoy ise, "Daha önce anjiyo olduğumdan dolayı ilaç raporumu yenilemek için hastaneye gittiğimde bana ameliyat olmam gerektiği söylendi. Kalbimin etrafında bir kitle olduğunun söylenmesi üzerine başka hastaneye geldim. Burada ameliyatımı oldum. Kalbimin etrafından 1 kilodan fazla bir büyüklükte olan yağ kitlesi çıkartıldı. Hastanede kaldığım süre içerisinde ve ameliyat sonrasında sağlık görevlilerinin bana ve etrafımdaki hastalara yönelik tutumları beni çok memnun etti. Allah razı olsun hepsinden" şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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