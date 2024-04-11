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Beyninde kitle keşfedilmişti: Saçı yıllarca içeri doğru uzamış!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beyninde kitle keşfedilmişti: Saçı yıllarca içeri doğru uzamış!

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kırgızistan’da hastaneye başvuran 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninden bir tutam saç çıktı.

Kırgızistan’da hastanede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Başkent Bişkek’teki Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi’ne başvuran 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninde bir kitle tespit edildi.

Beyninde kitle keşfedilmişti: Saçı yıllarca içeri doğru uzamış! - 1. Resim

Yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alınan kızın beyninden bir tutam saç çıkarıldığı belirtildi. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği aktarılırken, kızın beynindeki saçın 8 yıl boyunca içeriye doğru uzadığı kaydedildi. Açıklamada, bu hastalığın rahimdeki gelişim bozukluğundan kaynaklanabileceği ifade edildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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