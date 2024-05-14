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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'da alçak provokasyon... İsrail bayrağı açtılar!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İşgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi korumasında baskın düzenleyen fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail bayrağı açarak provokasyon yaptı.

İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren, fanatik Yahudi yerleşimcilerin, ulusal bağımsızlık günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskını için Eski Şehir bölgesine giden yolları demir bariyerlerle kapattı. Polis, Eski Şehir sakini olmayan Filistinlilerin buraya girişini engelledi.

Aynı zamanda, İsrail polisi, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek avluda konuşlandı ve bu sırada Aksa'nın kapılarını Müslümanların girişine kapattı.

İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudi yerleşimciler, gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girerek baskın düzenledi.

AVLUDA İSRAİL BAYRAKLI PROVAKASYON

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir fanatik Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açtığı görüldü. İki fanatik Yahudi yerleşimcinin de sırtında İsrail bayrağıyla Aksa'nın avlusunda dolaşması dikkati çekti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde 423 fanatik Yahudi yerleşimci, İsrail'in ulusal bağımsızlık bayramı bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Aksa'da İsrail bayrağı açan Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin sadece sözlü uyarısıyla karşılaştı.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar ve gerçekleştirdiği provokasyonlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor. İsrail'de 14 Mayıs akşamına kadar ulusal bağımsızlık bayramı dolayısıyla faaliyetler gerçekleştirilecek.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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