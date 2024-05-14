İsrail ordusu Nuseyrat kampına saldırdı, Gazze Şeridi'nin genelinde bilanço ağırlaşıyor... Gazze'de son durum...
Düzenleyen: Mustafa Aydoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında kayıplar artıyor, Nuseyrat kampında katliam... Gazze'de son durum...
Canlı Anlatım Özeti
- NUSEYRAT KAMPINDA SİVİL KATLİAMI!
- GAZZE'DE BİLANÇO GİT GİDE AĞIRLAŞIYOR
14.05.2024 11:30
NUSEYRAT KAMPINDA SİVİL KATLİAMI!
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat'ta bulunan bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu 14 sivil hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.
14.05.2024 10:30
GAZZE'DE BİLANÇO GİT GİDE AĞIRLAŞIYOR
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 173'e, yaralı sayısı ise 79 bin 61'e yükseldi.
Düzenleyen: Mustafa Aydoğan - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi