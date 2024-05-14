İsrail ordusu Nuseyrat kampına saldırdı, Gazze Şeridi'nin genelinde bilanço ağırlaşıyor... Gazze'de son durum...

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında kayıplar artıyor, Nuseyrat kampında katliam... Gazze'de son durum...

Canlı Anlatım Özeti NUSEYRAT KAMPINDA SİVİL KATLİAMI!

GAZZE'DE BİLANÇO GİT GİDE AĞIRLAŞIYOR

14.05.2024 11:30

NUSEYRAT KAMPINDA SİVİL KATLİAMI!

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat'ta bulunan bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu 14 sivil hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

14.05.2024 10:30

GAZZE'DE BİLANÇO GİT GİDE AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 173'e, yaralı sayısı ise 79 bin 61'e yükseldi.