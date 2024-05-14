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CANLI ANLATIM

İsrail ordusu Nuseyrat kampına saldırdı, Gazze Şeridi'nin genelinde bilanço ağırlaşıyor... Gazze'de son durum...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında kayıplar artıyor, Nuseyrat kampında katliam... Gazze'de son durum...

Canlı Anlatım Özeti
  • NUSEYRAT KAMPINDA SİVİL KATLİAMI!
  • GAZZE'DE BİLANÇO GİT GİDE AĞIRLAŞIYOR

14.05.2024 11:30

NUSEYRAT KAMPINDA SİVİL KATLİAMI!

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat'ta bulunan bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu 14 sivil hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Nuseyrat kampına saldırdı, Gazze Şeridi'nin genelinde bilanço ağırlaşıyor... Gazze'de son durum... - 1. Resim

14.05.2024 10:30 

GAZZE'DE BİLANÇO GİT GİDE AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 173'e, yaralı sayısı ise 79 bin 61'e yükseldi.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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