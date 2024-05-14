İspanyol bakandan devlet televizyonuna İsrail çıkışı: Soykırımın aklanmasına yardım ettiniz!

İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail'in, Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına herhangi bir tepki göstermediği için İspanya devlet televizyonu RTVE'yi sert bir dille eleştirdi.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakının sözcüsü ve Kültür Bakanı Ernest Urtasun, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına herhangi bir tepki göstermediği için İspanya devlet televizyonu RTVE'yi suçladı.

"RTVE BAŞKANINI MECLİSE ÇAĞIRACAĞIM"

Urtasun, basına yaptığı açıklamada, "Eurovision organizasyonunun İsrail'in sürmekte olan soykırımını aklamaya hizmet etmesinden dolayı milyonlarca insan utanç duydu" ifadelerini kullandı.

İspanya devlet televizyonu RTVE yönetimini, 'Eurovision'a katılmasına sessiz kalarak İsrail'in soykırımını aklamaya yardımcı' olmakla suçlayan Kültür Bakanı Urtasun, RTVE başkanını bu konuya ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtlaması için Meclis'e çağıracağını söyledi.

"İSRAİL'E İZİN VERİLMESİ RTVE'NİN DEĞERLERİYLE BAĞDAŞMIYOR"

Urtasun, RTVE'den Eurovision Şarkı Yarışması'ndakine benzer şekilde İsrail'in soykırımını aklamaya bir daha yardımcı olmayacağına dair garanti vermesini istedi. "İsrail'in Eurovision'a katılımına izin verilmesi RTVE'nin değerleriyle bağdaşmıyor" diye konuşan İspanya Kültür Bakanı, Sumar ittifakı olarak özellikle sosyal medyada, İsrail'in yarışmaya katılmasını önlemek için büyük çaba harcadıklarını ifade etti.

EUROVİSİON'DA NE YAŞANDI?

Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in bu seneki Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması, dünyada ve etkinliğin yapıldığı Malmö'de protesto edilmiş, boykot çağrıları yapılmıştı.

11 Mayıs Cumartesi akşamı yapılan Eurovision finalini İsviçre'nin temsilcisi Nemo kazanmış, 375 puan alan İsrail beşinci olmuştu.

Final gecesinde İsrailli şarkıcı Eden Golan, şarkısını seslendirdiği sırada seyirciler tarafından protesto edilmişti. Sosyal medyada yarışmanın düzenlendiği arenadan paylaşılan videolara göre, Golan, 'Hurricane' (Kasırga) adlı şarkısını seslendirdiği sırada yuhalanmıştı.

Golan'ın şarkısını söylediği sırada ayrıca 'Filistin' sloganları atılmıştı. Şarkıcı geçen hafta yarışmanın ikinci yarı final provasında sahnede şarkı söylediği sırada da yuhalanmıştı.