Hollanda'da üniversite öğrencileri İsrail'in zulmüne karşı ayakta! Birçok üniversitede İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi...

Hollanda'daki üniversitelerde akademisyen ve öğrenciler, Filistin'e destek eylemlerine yönelik polisin sert müdahalesini ve üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini protesto etti.

Hollanda’daki Filistin destekçisi akademisyen ve öğrenciler tarafından başta Amsterdam Üniversitesi (UvA), Utrecht, Leiden, Radboud olmak üzere birçok üniversitede eş zamanlı olarak yerel saatle 11.00’de düzenlenen gösterilerde, üniversite yönetimleri protesto edildi.

Üniversitelerde başlayan Filistin'e destek eylemlerine yönelik polisin sert müdahalesini kınayan göstericiler, üniversite yönetimlerinden İsrailli kurumlarla işbirliğinin sonlandırılmasını istedi.

POLİS MÜDAHALESİNE TEPKİ

Amsterdam Üniversitesinin Roeterseiland kampüsünde toplanan yüzlerce akademisyen ve öğrenci, kampüste 6 Mayıs’ta başlayan eylemin polisin engellemeleri sebebiyle yapılmamasını eleştirdi.

Konuşmacı akademisyenler, üniversitelerin ifade özgürlüğü ve toplantı hürriyetinin merkezinde olduğunu belirterek, göstericilere buldozer, köpek, cop ve biber gazıyla müdahale edilmesini kınadı.

Öğrencilerinin protesto hakkının engellendiğini kaydeden akademisyenler, üniversitelerin sadece yönetim kurulundan oluşmadığını, akademisyen ve öğrencilerin de üniversitelerin esas parçalarından birisi olduğunu ve görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

GÖSTERİCİLERDEN YÖNETİMİNİ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Yahudi akademisyenler adına konuşma yapan bir öğretim görevlisi, İsrail aleyhine yöneltilen tüm eleştirilerin “antisemitizm” olarak yaftalanarak engellendiğini ve İsrail eleştirisi yapan Yahudi akademisyenlerin görüşlerinin dikkate alınmadığını belirtti.

Üniversite yönetiminin, İsrail’i eleştiren seslere kulağını kapatmaması gerektiğini vurgulayan öğretim görevlisi, İsrailli kurumlara verilen desteğin, soykırım suçuna ortak olmak anlamında geldiği uyarısında bulundu.

Göstericiler, konuşmalarında sık sık "Refah'tan ellerini çek", "İşgali durdur", "Amsterdam 'soykırıma hayır' diyor" ve "Birleşmiş halk asla yenilmez" sloganları atarak UvA yönetimini istifaya çağırdı.

Konuşmaların ardından göstericiler, UvA Hukuk Fakültesi binasının girişinde yerleşme eylemi yaptı. Burada bir süre Filistin’e destek sloganları atan eylemciler, çadır kurmaya başladı. Üniversite yönetimi de diğer öğrencilerden ve çalışanlardan binayı boşaltmasını istedi.