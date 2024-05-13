Rusya'nın, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki ilerleyişi durdurulamıyor... Zelenskiy'den "paniğe kapılmayın" açıklaması!

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Harkov yönündeki ilerleyişi sebebiyle paniğe kapılan halkı yatıştırmak için sakin olma çağırısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Harkov bölgesinde devam eden ilerleyişinin yerel bir şehri tehlikeye atması karşısında halkına paniğe kapılmamaları çağrısında bulundu.

"DUYGULARINIZA BOYUN EĞMEYİN"

Zelenskiy Pazar günü yaptığı olağan akşam açıklamasında, Ukraynalıların ülkenin kuzeydoğu sınır bölgesini savunan ordularına güvenmelerini ve buradaki şiddetli çatışmalara ve Vovchansk'in eteklerindeki "son derece zor" duruma rağmen "duygulara boyun eğmemeleri" gerektiğini söyledi.

Toplu tahliyeyi başlatan yerel yetkililere göre, Rusya sınırından sadece birkaç kilometre uzakta bulunan Vovchansk, diğer birçok kasaba ve köyün yanı sıra, ilerleyen Rus birliklerinin sürekli ateşi altında.

Bölge valisi Oleh Synyehubov yaptığı açıklamada, savaştan önce nüfusu yaklaşık 18.000 olan şehirde hâlâ yaklaşık 500 kişinin yaşadığını söyledi. Zelenskiy, Ukrayna birliklerinin Vovchansk yakınlarında bir karşı saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi.

"DÜŞMANIN AMACI MORAL VE MOTİVASYONUMUZU ZAYIFLATMAK"

Synyehubov konuşmasının devamında "Harkov bölgesindeki ilerleme güçlerimizi germeyi, moral ve motivasyonlarını zayıflatmayı amaçlıyor. Savunma savaşları hiçbir zaman basit olmadı ve bir düşman korku salmayı başardığında daha da zorlu hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin yorumlarına Vovchansk yetkililerinin Kremlin'in, yerel yönetimin ele geçirilmesinin ardından şehirden kaçtığı yönündeki bir anlatıyı teşvik ederek sahte haberler yaydığını iddia eden açıklamaları eşlik etti.

Rusya savunma bakanlığı Pazar günü, birliklerinin Harkov sınır bölgesinde daha derin ilerlemeler kaydettiğini ve hafta sonu toplam dokuz yerleşim birimini "kurtardığını" iddia etti.

Gözlem platformu Deep State, Rusya'nın şu anda Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Harkov'un kuzeyindeki bölgede altı köyü işgal ettiğini söyledi. Kiev'deki askeri yetkililer bu yerlerin ele geçirildiğini doğrulamadı, bunun yerine çatışmaların devam ettiğini söyledi.

HARKOV'DA DURUM KÖTÜLEŞİYOR

Ukrayna ordusu, Moskova birliklerinin ülkenin kuzeydoğusundaki savunmalarını kırma girişimlerini püskürtürken, geçen hafta durumun "önemli ölçüde kötüleştiğini" ve Harkov bölgesindeki durumun "zor" olduğunu söyledi.

Rusya'nın sürpriz saldırısı, Kiev'i doğudaki uzun cephe hattındaki birliklerinin bir kısmını yeniden konuşlandırmaya itebileceği için, Ukrayna'nın zaten silah ve personel bakımından yetersiz olan kuvvetlerini daha da zorlayacak gibi görünüyor. Ukrayna, ABD askeri yardımının gelmesini beklerken pozisyonunu korumaya çalışıyor.