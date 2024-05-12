Ukrayna savaş uçakları Rusya'yı bombaladı! Belgorod’da ölü ve yaralılar var

Ukrayna, savaş uçakları topraklarında ilerleyen Rusya'ya karşı hava saldırısı gerçekleştirdi. Rusya'nın Belgorod şehrine yapılan saldırıda bir bina enkaz haline geldi. En az 7 kişi ölürken 20 kişi yaralandı.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş üçüncü yılında tüm acımasızlığıyla sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın kuzeydoğu sınırındaki Harkiv bölgesinde ilerleyişini sürdürürken, Ukrayna, Rusya'nın Belgorod şehrine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 7 kişi ölürken 20 kişi yaralandı.

TAHLİYE SIRASINDA BİNA ÇÖKTÜ

Ukrayna’nın Rusya’nın Belgorod kentine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının ardından 10 katlı bir binanın bir kısmı, kurtarma ekiplerinin binadaki sivilleri tahliyesi sırasında çöktü.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ DE ENKAZ ALTINDA

Arama kurtara ekiplerinden bazılarının enkaz altında kaldığı kaydedildi. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, şuana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıklasa da bazı kaynaklara göre Ukrayna'nın saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Vali Gladkov saldırı nedeniyle 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, 16 kişinin enkazdan canlı olarak çıkarıldığı kaydedildi. Enkazdan seslerin geldiğini aktaran yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Saldırı nedeniyle çevrede bulunan binalarda ve araçlarda hasar meydana geldiğini kaydedilirken bazı elektrik direklerinin yıkıldığı aktarıldı.