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Rusya, Ukrayna'da ilerlemeye devam ediyor... Binlerce kişi tahliye edildi!

Düzenleyen: / Kaynak: South China Morning Post
- Güncelleme:
Rusya, Ukrayna&#039;da ilerlemeye devam ediyor... Binlerce kişi tahliye edildi!

Dünya Haberleri  / South China Morning Post

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın arka arkaya saldırılarını sürdürmesi nedeniyle Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki sınır bölgelerinden binlerce kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeydoğu sınırına yönelik saldırısı cuma günü başladı ve Rus ordusu, yaklaşık iki yıl önce geri püskürtüldükleri bölgede küçük ilerlemeler kaydetti.

Harkiv bölge valisi Oleg Synegubov, Rus kuvvetlerinin bölgedeki beş köyü ele geçirdiğini iddia etmesinden bir gün sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Toplamda 4.073 kişi tahliye edildi" ifadesini kullandı.

BELGOROD'A SALDIRI

Bu arada Rus yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki Belgorod kentine Ukrayna'nın füze saldırısı düzenlemesi nedeniyle çok katlı bir apartmanın tamamının çökmesi sonucu en az 7 kişinin öldüğünü ve 15 kişinin de yaralandığını söyledi. Bölge valisi Vyacheslav Gladkov'un yayınladığı olay yerinden alınan görüntülerde binanın en az 10 katının çöktüğü görülüyor. 

Rusya, Ukrayna'da ilerlemeye devam ediyor... Binlerce kişi tahliye edildi! - 1. Resim

Gladkov, "Belgorod şehri ve Belgorod bölgesi, Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından yoğun bombardımana maruz kaldı. Bir top mermisinin bir apartmana doğrudan isabet etmesi sonucu, onuncu kattan birinci kata kadar tüm giriş çöktü." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentine gerçekleştirdiği saldırıda çok sayıda sivilin öldürüldüğü bildirildi. Sınır kasabası Vovchansk çevresinden tahliye edilen, çoğu yaşlı ve çocuk olmak üzere binlerce sivil, Ukrayna'nın güvenli bölgelerine nakledilecek.

Rusya, Ukrayna'da ilerlemeye devam ediyor... Binlerce kişi tahliye edildi! - 2. Resim

Vovchansk'ta tahliyelerin koordine edilmesine yardımcı olan  kıdemli polis memuru Oleksiy Kharkivsky, Rus bombardımanı sonucu "birkaç kişinin" öldüğünü açıkladı. Kharkivsky, yaptığı açıklamada "Şehir sürekli ateş altında. Şehirde her şey yok ediliyor. Sürekli patlamalar, toplar, havan topları duyuyorsunuz. Düşman elindeki her şeyle şehri vuruyor.” ifadelerini kullandı. 

ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin sınır köylerinde karşı saldırılar düzenlediğini söyledi ve "Rusya'nın saldırı planlarını bozmak artık bizim bir numaralı görevimizdir" dedi. Zelenskiy ayrıca, müttefiklere silah sevkiyatını hızlandırmaları yönünde bir kez daha çağrıda bulundu.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: South China Morning Post
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