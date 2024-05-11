İsrail'in Gazze'de kaybı artıyor! Kassam Tugayları'ndan yeni video: "Tek kurşun, kesin sonuç"

Hamas'a bağlı Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne saldıran İsrail askerlerine karşı düzenlediği operasyonlara ilişkin yeni video paylaştı. Videoda keskin nişancı tarafından öldürülen İsrail askerleri yer aldı. İsrail aynı zamanda Gazze'de asker kaybını açıkladı. 7 Ekim'den bu yana 272 İsrail askeri öldü.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail askerlerine karşı Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları mücadelesini sürdürüyor. Refah başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin birçok noktasına saldıran İsrail'e karşı operasyonlara ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

KASSAM TUGAYLARI'NDAN YENİ VİDEO

Kassam Tugaylarına bağlı bir keskin nişancının, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Zeytun Mahallesi'nde işgalci İsrail askerini vurduğu anlar sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Kassam Tugayları keskin nişancılarının İsrail askerlerini hedef aldığı yeni görüntüleri yayımladı.

"Katil askerlerinizin kellelerini almaya devam edeceğiz" notuyla paylaşılan videoda, keskin nişancı atışıyla tek kurşunla vurulan İsrail askerleri yer aldı.

İSRAİL'İN KAYBI ARTIYOR

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam ederken, ölen İsrailli askerlerin de sayısı artıyor.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze şehrinin Zeytun Mahallesi’nde çıkan çatışmada 20 yaşındaki Ariel Tsym adlı askerin öldüğü bildirildi. İsrailli asker Kassam Tugaylarının keskin nişancısı tarafından vuruldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne 27 Ekim'de başlattığı saldırılardan bugüne kadar 272 İsrailli askeri kaybetmiş oldu.