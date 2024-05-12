Gazze ve Refah'ta son durum... İsrail'den Cibaliye Kampı'nı 'halı bombardımanı' ile vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze ve Refah'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. WAFA Haber Ajansı İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı'nı 'halı bombardımanı'na tutarak çok sayıda Filistinlinin öldüğünü duyurdu. İşte Gazze ve Refah'tan son durum...

Canlı Anlatım Özeti REFAH'TAN 300 BİN KİŞİNİN GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

'HAMAS REHİNELERİ SERBEST BIRAKSA YARIN ATEŞKES OLURDU'

BORRELL'DEN AÇIKLAMA: SİVİLLERİ GÜVENLİ OLMAYAN BÖLGELERE ZORLAMAK...

HAMAS: İSRAİL GAZZE'DEKİ SALDIRILARINI GENİŞLETEREK SOYKIRIMDA ISRARCI

İSRAİL'DEN BİR SALDIRI DAHA: 23 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İSRAİL ORDUSU CİBALİYE KAMPI'NI 'HALI BOMBARDIMANI' İLE VURDU!

"İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ HASTANELERİ TOPLU MEZARLARA DÖNÜŞTÜRDÜ"

12.05.2024 10:50

REFAH'TAN 300 BİN KİŞİNİN GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'nın X hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla ve insanlık dışı koşullarda yerinden edilmelerinin sürdüğü belirtildi.

Refah kentinden 300 bin Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığının tahmin edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Gazze'de gidilecek güvenli yer olmadığı hatırlatıldı.

12.05.2024 07:00

'HAMAS REHİNELERİ SERBEST BIRAKSA YARIN ATEŞKES OLURDU'

ABD Başkanı Joe Biden, Seattle dışında eski bir Microsoft yöneticisinin evinde düzenlenen bağış toplama etkinliğinde geçekleştirdiği konuşmada gündeme dair gelişmelere değindi. Gazze’de yaşananlara ilişkin konuşan Biden, “Hamas rehineleri serbest bıraksa yarın ateşkes olurdu” dedi. Yaklaşık 100 kişiye hitap eden Biden, “İsrail bunun Hamas'a bağlı olduğunu, eğer isterlerse yarın sona erdirebileceklerini söyledi. Yarın ateşkes olabilirdi” ifadelerini kullandı.

12.05.2024 06:20

BORRELL'DEN AÇIKLAMA: SİVİLLERİ GÜVENLİ OLMAYAN BÖLGELERE ZORLAMAK...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından İsrail'in kara saldırısı başlattığı Gazze'nin Refah bölgesi hakkında paylaşım yaptı.

İsrail'in uluslararası hukuka göre sivillerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu aktaran Borrell, "Sivilleri Refah'ın güvenli olmayan bölgelerine gitmeye zorlamak kabul edilemez." ifadesini kullandı.İsrail'e "Refah'a kara saldırısı yapmama" çağrısını yineleyen Borrell, "Bu zaten vahim olan insani krizi daha da kötüleştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

12.05.2024 03:00

HAMAS: İSRAİL GAZZE'DEKİ SALDIRILARINI GENİŞLETEREK SOYKIRIMDA ISRARCI

Hamas'tan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne karadan ve havadan saldırılarını genişletmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde sivillere saldırılarını artırarak, bombardıman, katliam, tehcir ve altyapıyı yıkma aracılığıyla Filistin halkına karşı "soykırım savaşını" sürdürmekte ısrarcı olduğu belirtildi.

"İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı demeden sivillere karşı işlediği suçları tırmandırmasından, siyonist faşizmin suçlarına kılıf sağlayan ABD yönetiminin sorumlu olduğu" ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumdan, saldırılarına son vermesi için İsrail'e baskı yapması ve sivillere acil koruma sağlaması istendi.

12.05.2024 02.00

İSRAİL'DEN BİR SALDIRI DAHA: 23 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun, işgal ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyi ve güneyinde düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'nin Deyr Balah kentindeki bir eve düzenlenen saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

12.05.2024 01:30

🔴İSRAİL ORDUSU CİBALİYE KAMPI'NI 'HALI BOMBARDIMANI' İLE VURDU!

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 218 gündür aralıksız devam ederken İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı'na şiddetli hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda çok sayıda Filistinli ölürken, İsrail'in saldırıda 'halı bombardımanı' uyguladığı öğrenildi. Saldırı sonrasında çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı öğrenildi.

(Wikipedi'de yer alan bilgilere göre, halı bombardımanı, hedefteki bir arazinin her noktasına zarar vermek için kademeli olarak yapılan geniş bir alan bombardımanıdır. Bu ifade, bir halının zemini kaplaması gibi, bir alanı tamamen kaplayan patlamaların görüntüsünü çağrıştırır. Halı bombardımanı genellikle çok sayıda güdümsüz bomba atılarak gerçekleştirilir.)

12.05.2024 00:00

"İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ HASTANELERİ TOPLU MEZARLARA DÖNÜŞTÜRDÜ"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Acil Durum Komitesi Üyesi Mutasım Said Salah ile Sivil Savunma Kurumu Sözcüsü Mahmud Basal, Şifa Hastanesi kompleksinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki hastanelerde işlediği suçlara ve bulunan toplu mezarlara ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in yaklaşık 8 aydır suç işlemeye devam ettiğini söyleyen Salah, Şifa Hastanesinin acil servisi, diyaliz merkezi ve ameliyathane bölümünün olduğu yerde bulunan toplam 3 toplu mezarda 80 cesede ulaştıklarını, bunların yanı sıra hastanenin diğer bölümlerinde ve kum yığınlarının altında onlarca ceset bulduklarını kaydetti.

Yer: Gazze