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Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı kırsal Gölpınar Mahallesi'nde kış öncesi dron destekli bakım çalışması yürüten iki Dicle Elektrik çalışanı, kendilerini kaçak elektrik kontrol ekibi sanan N.Ç. isimli şahsın saldırısına uğradı. Selam vermek için elini uzatan görevliyi yumruklayıp yüzüne tüküren şüpheli, dron kumandası ile terminalini yere atarak ekipmanlara zarar verdi ve çalışanları ölümle tehdit etti. Saldırı nedeniyle bölgedeki bakım çalışması tamamlanamazken, araç kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerin ardından Dicle Elektrik çalışanları şirket avukatlarıyla birlikte Sur Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sur Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSISur

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