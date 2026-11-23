Avrupa'nın en iyi mühendislik üniversitelerinin belirlendiği EngiRank 2026 sıralamasına Türkiye'den 19 üniversite girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi 55'inci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ise 85'inci sırada yer alırken, 13 Türk üniversitesi Avrupa'nın ilk 200'ü arasına girmeyi başardı.

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Avrupa'daki üniversitelerin mühendislik ve teknoloji alanındaki performanslarını değerlendiren European Ranking of Engineering Programmes (EngiRank) 2026 sonuçları açıklandı.

Geçen yıl 16 üniversiteyle temsil edilen Türkiye, bu yıl listeye 19 üniversite soktu.

İTÜ ve ODTÜ Avrupa'nın en iyi 100 mühendislik üniversitesi arasında yer alırken, diğer üniversitelerin alan bazlı başarıları da dikkat çekti.

Mühendislik sıralaması: İki Türk üniversitesi ilk 100'e girdi

İTÜ 55'inci, ODTÜ 85'İNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, EngiRank 2026 kapsamında Avrupa Yükseköğretim Alanı'ndaki 37 ülkeden 310 yükseköğretim kurumu değerlendirildi. Belirlenen koşulları karşılayan 247 kurum genel sıralamaya dahil edildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi, geçen yıl bulunduğu 60'ıncı sıradan 55'inci sıraya yükselerek Türkiye birinciliğini korudu.

Mühendislik sıralaması: İki Türk üniversitesi ilk 100'e girdi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ise 99'uncu sıradan 85'inci sıraya ilerledi.

İLK 200'DEKİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

Üniversite Avrupa sıralaması İstanbul Teknik Üniversitesi 55 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 85 Sabancı Üniversitesi 106 Yıldız Teknik Üniversitesi 117 Boğaziçi Üniversitesi 129 Bilkent Üniversitesi 144 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 167 Gazi Üniversitesi 172 Sakarya Üniversitesi 180 Gebze Teknik Üniversitesi 180 Kocaeli Üniversitesi 190 Karadeniz Teknik Üniversitesi 190 Karabük Üniversitesi 193

İTÜ ALTI ALANDA İLK 50'YE GİRDİ

Genel sıralamadaki yükselişinin yanı sıra alan bazlı değerlendirmelerde de öne çıkan İTÜ, değerlendirildiği 7 mühendislik alanının 6'sında Avrupa'nın ilk 50 üniversitesi arasına girdi.

İTÜ, çevre mühendisliğinde Avrupa 18'incisi, inşaat mühendisliğinde 23'üncüsü ve kimya mühendisliğinde 30'uncusu oldu.

Anadolu üniversitelerinin başarısı da sıralamaya yansıdı. Düzce Üniversitesi, inşaat mühendisliği alanında Avrupa 23'üncülüğünü elde etti.

Mühendislik sıralaması: İki Türk üniversitesi ilk 100'e girdi

ÜÇ ÜNİVERSİTE İLK KEZ LİSTEDE

Genel sıralamada Düzce Üniversitesi 203'üncü, Fırat Üniversitesi 208'inci ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi 229'uncu sırada yer aldı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 229'uncu, Eskişehir Teknik Üniversitesi 232'nci ve Bursa Teknik Üniversitesi 234'üncü sıradan listeye ilk kez dahil oldu.

EngiRank 2026 sıralamasında üniversitelerin bilimsel yayınları ve araştırma performanslarının yanı sıra inovasyon, patentler, üniversite-sanayi işbirlikleri, uluslararasılaşma ve disiplinlerarası araştırma kapasiteleri değerlendirildi.

Araştırma ve inovasyon göstergeleri, toplam puanın yüzde 53'ünü oluşturdu.

Mühendislik sıralaması: İki Türk üniversitesi ilk 100'e girdi

"TÜRKİYE'NİN MÜHENDİSLİK GÜCÜ BÜYÜYOR"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk üniversitelerinin elde ettiği sonuçların mühendislik eğitiminin köklü geçmişini ve gelişen akademik kapasitesini yansıttığını belirtti.

Türkiye'de mühendislik eğitiminin temellerinin 18. yüzyılın sonlarında atıldığını hatırlatan Özvar, son yıllarda üniversitelere sağlanan araştırma altyapısı destekleri ve laboratuvar imkanlarının uluslararası rekabet gücüne katkıda bulunduğunu ifade etti.

Mühendislik sıralaması: İki Türk üniversitesi ilk 100'e girdi

Başarının yalnızca köklü üniversitelerle sınırlı kalmadığına dikkat çeken Özvar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizi ayrıca memnun eden husus, bu başarının yalnızca köklü üniversitelerimizle sınırlı kalmayıp Anadolu'nun farklı şehirlerindeki yükseköğretim kurumlarımıza da yayılmasıdır. Türkiye'nin mühendislik gücü farklı şehirlerimizde, farklı üniversitelerimizde büyümeye devam ediyor."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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