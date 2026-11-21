Suriye’de, Gaziantep Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı 4 fakülte ve 2 meslek yüksekokulunun kapatılmasına karar verildi. YÖK tarafından Türkiye Gazetesi'ne yapılan açıklamada durumun devredilme olduğu belirtildi. Düzenlemeyle, söz konusu akademik birimlerin faaliyetlerinin sona erdirilmesinden ziyade Suriye yükseköğretim sistemine devredilmesi amaçlanıyor.

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Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Suriye’de Gaziantep Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı 4 fakülte ve 2 meslek yüksekokulunun kapatılmasına karar verildi.

SURİYE'NİN İLGİLİ KURUMUNA DEVREDİLECEK

Ancak düzenlemenin, söz konusu akademik birimlerin faaliyetlerinin sona erdirilmesinden ziyade Suriye yükseköğretim sistemine devredilmesini amaçladığı öğrenildi.

ÇALIŞMALARA, SURİYE ÜNİVERSİTELERİ BÜNYESİNDE DEVAM EDİLECEK

Edinilen bilgilere göre karar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat kapsamında alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan mutabakat, Resmî Gazete’de yayımlandı. YÖK yetkilileri, gazetemize yaptıkları açıklamada, Türkiye’nin Suriye’deki akademik birimlerinin faaliyetlerini Suriye üniversiteleri bünyesinde sürdüreceğini belirtti.

Suriye’deki Türk üniversiteleri yeni döneme geçiyor: İşte kararın detayları

Buna göre Gaziantep Üniversitesinin Afrin’deki Eğitim Fakültesi, Azez’deki İslami İlimler Fakültesi, El-Bab’daki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Cerablus Meslek Yüksekokulu, Halep Üniversitesi bünyesine geçecek. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Çobanbey’deki Tıp Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu da ilgili Suriye yükseköğretim kurumları bünyesinde faaliyetlerine devam edecek.

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HAKLARI KORUNACAK

Düzenlemeyle öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması, akademik haklarının korunması ve mezuniyet süreçlerinde mağduriyet yaşanmaması için iki ülke tarafından gerekli tedbirler alınacak. Böylece Türkiye’nin Suriye’de yükseköğretim alanında sağladığı akademik ve kurumsal destek, yeni dönemde Suriye üniversitelerinin kendi kapasitelerini güçlendirmesi yoluyla sürdürülecek.

Suriye’deki Türk üniversiteleri yeni döneme geçiyor: İşte kararın detayları

| Kaynak: MAHMUT ÖZAY Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: MAHMUT ÖZAY

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